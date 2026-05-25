Süreci İmamoğlu yönetiyor

Haber Merkezi
04:0025/05/2026, Pazartesi
Ekrem İmamoğlu.
Mutlak butlan kararının depreme neden olduğu CHP’de kaosu, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiyor.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’i destekleyenler dün Genel Merkez önünde birbirine girerken, ortak WhatsApp grubundan İBB CHP grubuna gönderilen mesaj, kaosun nedenini ortaya koydu. Bir İBB meclis üyesinin, “Az önce Ekrem başkanın yanından çıktım” diye başlayan mesajında, süreci İmamoğlu’nun yönettiği ve birlikte hareket edilmesi isteniyor. Mesajda şu ifadeler yer alıyor: “İBB Meclis üyeleri olarak Genel Başkanımız Özgür Özel, İl Başkanımız Özgür Çelik ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanında ve onların önderliğinde hep birlikte hareket edeceğiz. Ekrem Başkan, Genel Başkanımız ve İl Başkanımız ile istişare halinde ve süreci yönetiyorlar. Bireysel hareket etmeden, olaylara panikle farklı tepkiler vermeden, genel başkanımız ve il başkanımızın talimatları ile toplu hareket edeceğiz.”



