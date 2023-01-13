Gündem Taksimdeki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi
POLİTİKA

Taksim’deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Taksim’deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi
Hazni Gölge

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.

Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Vali Yerlikaya son durumu paylaştı: Taksim'deki patlamada yaralanan 26 kişinin tedavisi sürüyor

Taksim'de yas var: Vatandaşlar saldırı yerine karanfil bıraktı
FOTOĞRAF 11
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Beyoğlunda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
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Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 8 kişinin anısına karanfil bıraktı.
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İstiklal Caddesinde dün meydana gelen patlamanın ardından Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız terör saldırısının yaşandığı alana geldi.
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Yıldız, Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum dedi.
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Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanında kurulan bir alana karanfil bıraktı.
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Taksim'de yas var: Vatandaşlar saldırı yerine karanfil bıraktı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından, bugün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı.
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