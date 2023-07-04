Tatilde canından oldu: Kaydıraktan kayarken başını havuzun zeminine çarpan kişi öldü

Tatili düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk şey huzur ve sakinlik ise kiralık villalarda aradığınız tatil anlayışını bulacağınıza emin olabilirsiniz. Her biri özel olarak hazırlanan ve konuklarının konforu için gereken her şeye sahip olan bu villalarda hem ayrıcalıklı hem de dinginlik dolu bir tatil deneyimiyle karşılaşacaksınız.