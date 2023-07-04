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Tatilde canından oldu: Kaydıraktan kayarken başını havuzun zeminine çarpan kişi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin su parkında kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarpıp ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

18:30 . 4/07/2023 Salı
AA
Antalya'da su parkındaki kaydıraktan kayarken başını havuzun zeminine çarpan kişi öldü.

Antalya'da su parkındaki kaydıraktan kayarken başını havuzun zeminine çarpan kişi öldü.

Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele tatile gelen Ali Cılga (65), 26 Haziran'da otelin su parkındaki kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarptı.

Havuz içerisinde bir süre baygın kalan Cılga'yı, havuz başındaki vatandaşlar fark etti.

Otelde görevli cankurtaran tarafından havuzdan çıkarılan Cılga, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Cılga, dün hayatını kaybetti.

Cılga'nın cenazesi, Manavgat Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


#Antalya
#Manavgat
#Tatil
#Havuz
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