Sakın bunu yapmayın: Yaz tatiliniz kabusa dönebilir

Ağız, bağırsak vajen mukozalarında zararsız olarak bulunan bir organizma olan candida mantarının vücuttaki diğer bakteri hücreleri ile beraber dengeli bir şekilde bulunduğunu ifade eden Şen, ancak bazı nedenlerden dolayı bu dengenin bozulup mantar hücrelerinin aktif hale dönüştüğünü belirterek, "Islak mayo ile uzun süre oturulmamalıdır. Havuz veya denizden sonra mutlaka iç çamaşırı değiştirilmeli"