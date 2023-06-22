Sakın bunu yapmayın: Yaz tatiliniz kabusa dönebilir

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Uzun süre ıslak mayoyla kalmanın neden olabileceği hastalıklarla ilgili Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen sıklıkla görülen mantar enfeksiyonları konusunda önemli bilgiler verdi.
Enfeksiyona neden oluyor
Ağız, bağırsak vajen mukozalarında zararsız olarak bulunan bir organizma olan candida mantarının vücuttaki diğer bakteri hücreleri ile beraber dengeli bir şekilde bulunduğunu ifade eden Şen, ancak bazı nedenlerden dolayı bu dengenin bozulup mantar hücrelerinin aktif hale dönüştüğünü belirterek, "Islak mayo ile uzun süre oturulmamalıdır. Havuz veya denizden sonra mutlaka iç çamaşırı değiştirilmeli"