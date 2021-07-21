​Tatilde robotik kodlama dersi

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yaz tatilinde önemli bir çalışmaya imza attı.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğrencileri, yaz tatilini dijital çağın vazgeçilmez becerilerinden biri olan robotik kodlama ile değerlendirdi. Gençler, ulusal ve uluslararası arenada yeni başarılar elde etmek için çalışmalara başladı.