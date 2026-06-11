TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Meclis CHP'deki duruma taraf olmaz

"Değerli arkadaşlar, bunların hepsi büyük resmin içerisinde detaydır. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapması gerektiği, atması gerektiği adımı, atması gerektiği zaman ve o şekilde atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama tekraren söylüyorum: Arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Çok teşekkür ediyorum"