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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

14:437/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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#Numan Kurulmuş
#TBMM
#taşkent

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