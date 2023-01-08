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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop’tan Prens Harry’ye sert tepki: Avrupalı beyaz çocuk sen kimsin?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’de "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry’nin 10 Ocak’ta yayımlanacak “Spare” adlı kitabında, “Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğü ve bundan utanç duymadığı” ifadelerine sert dille tepki gösteren Şentop, “Harry bir de diyor ki ‘onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz, öyle görmüyoruz’. Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin insan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerin. Sen Afganistan’da ne arıyorsun? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun?” dedi

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Haber Merkezi İHA
TBMM Başkanı Şentop’tan Prens Harry’ye sert tepki: Avrupalı beyaz çocuk sen kimsin?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Prens Harry’nin kitabında "Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğü" itirafına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sert dille tepki gösterdi.

  • İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry’nin 10 Ocak’ta yayımlanacak “Spare” adlı kitabında, “Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğü ve bundan utanç duymadığı” ifadelerine sert dille tepki gösteren Şentop, “Harry bir de diyor ki ‘onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz, öyle görmüyoruz’. Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin insan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerin. Sen Afganistan’da ne arıyorsun? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun?” dedi.

Sussex Dükü Prens Harry
Sussex Dükü Prens Harry

Şentop, “Dünya’da en çok insan öldürenler Avrupalılardır”

Şentop açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi, “20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı yüz yılı olmuş. Dünya’da en çok insan öldürenler Avrupalılardır. 1. ve 2. dünya savaşı yapmışlardır. 1. dünya savaşında 20 milyonun üzerinde insan öldürmüşlerdir. 2. dünya savaşında asgari söylemlere göre, 75 milyon civarında insan öldürmüşlerdir. 100 milyondan fazla olduğunu söyleyenler de var. Avrupalı ve beyaz insan dışındaki insanları ötekileştiren, dünyanın bütün imkanlarını kullanan ama başka ilkel insanları da sömüren, Dünya’da adalet, refah dediğin zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından dünya rahatsız.”

Şentop’tan doğalgaz ve enerji açıklaması

Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Doğalgazla ilgili Rusya’dan gelen Türkiye’den geçiyor, Azerbaycan’dan gelen Türkiye’den geçiyor, Türkmenistan’dan gelecek olan Türkiye’den geçiyor. Katar’dan hat yapmaya çalışıyorlar Türkiye’den geçiyor. Doğu Akdeniz’de doğalgaz bulan İsrail, Avrupa’ya göndermek için hesap yapıyor en uygunu Türkiye’den geçiyor. Yeni dünyaya Türkiye’nin hazır olması lazım. Türkiye’nin duramayacağını, durursa düşeceğini, hareket etmemizi ve hareketimizi ne kadar hızlandırırsak o kadar daha güçlü olabileceğimizi anlamamız lazım.”

"Kendimizin gücünü, kuvvetini iyi bilelim"

Şentop, “Türkiye’yi dışarıdan görebilmek Türkiye’den neler beklendiğini, Türkiye’nin nasıl görüldüğünü oralardan görebilmek çok önemli. Kendi evinin dışında bir şey görmeyen, sadece belli televizyon ve gazeteleri takip eden insanların Türkiye’yi kavrayabilmesi mümkün değil. Türkiye gerçekten bizim bildiğimiz Türkiye’den daha büyük anlam ifade ediyor dünyadaki insanlar için. Kendimizin gücünü, kuvvetini iyi bilelim. Türkiye’ye güvenelim ve inanalım. Türkiye yıldızın parladığı bu dönemde yeni dünya düzeninin kurulmasında çok etkili önde gelen ülkelerden birisi olacak.” açıklamasında bulundu.

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