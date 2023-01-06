Prens Harry kitabında yazdı: Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymadım

The Telegraph gazetesine göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı.

Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti.

Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.

Prens Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:

"İlk günden itibaren amacım, doğru şeyi yapıp yapmadığım... Taliban'a ve sadece Taliban'a yakınlarda siviller olmadan ateş edip etmediğim konusunda hiçbir şüphe duymadan yatağa girmemekti. İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum."

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Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti.

Prens Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da." ifadelerini kullandı.

Prens Harry'nin 10 Ocak'ta çıkacak anı kitabı ülkenin gündemine oturdu

The Guardian'ın Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak merakla beklenen "Spare" adlı kitabının ilk nüshasına ulaşmasının ardından bugün paylaştığı bölümler ülkenin gündemine oturdu. Kitabın nüshalarının, İspanya'da sızdırıldığı ve satışa sürüldüğü iddia edildi.

Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı.

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Prens William'ın bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak, yere fırlattığını belirtti ve köpeğin mama kabının üzerine düşmesi sonucu kırılan kabın parçalarının sırtına battığını yazdı.

Buckingham Sarayı, kitaptan paylaşılan bölümlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'teki trajik trafik kazasında hayatını kaybeden eski eşi Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.

Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşti.

FOTOĞRAF 21 Meksika ordusunu Sinaloa eyaletindeki Culiacan ve çevre şehirlerde sabahın erken saatlerinde düzenlediği operasyonda “El Chapo” lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Sinaloa Karteli lideri “El Raton” lakaplı Ovidio Guzman’ın yakalanmasının ardından sokaklar karıştı. Kartel üyeleri Sinaloa eyaletinde Culiacan ve Mazatlan başta olmak üzere bir çok kentte terör estirirken, ülkede patlak veren şiddet olaylarında şu ana kadar 7 polis yaralandı. Kartel üyeleri şehirlerde, araçları ve işyerleri ateşe verirken, güvenlik güçleri çatışmaya girdi. Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar ve suç gruplarının şiddetli tepkisi nedeniyle vatandaşlara olaylar sona erene kadar evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. Eyalet genelinde eğitime ara verilirken, vergi daireleri, seçim kurumu ve bankalar gibi kamu kurumlarında hizmet askıya alındı. Guzman’ın yakalanması Culiacan Hapishanesi’nde tutuklu bulunan kartel üyelerinin isyan çıkarmasına neden oldu. Görgü tanıkları, hapishaneden alev ve dumanların yükseldiğini ve silah seslerinin geldiğini ifade etti. Sinaloa Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda, Culiacan Hapishanesindeki olayın mahkumların bir firar girişimi olduğunu ifade ederek, herhangi bir can kaybı olmaksızın durumun şu anda kontrol altına alındığını söyledi. Culiacan Havaalanında ise Aeromexico Havayollarına ait bir uçağa kalkıştan hemen önce ateş açıldığı bildirildi. Açılan ateş uçaktaki yolcularda büyük paniğe neden olurken, Aeromexico Havayolu, uçağın hidrolik sistemlerinde hasar oluştuğunu ve uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Olay üzerine Culiacan Havaalanı yönetimi, tüm ticari ve genel havacılık uçuşlarının askıya alınarak havaalanının ulaşıma kapatıldığını açıkladı. Kısa süre içinde Mazatlan Havaalanı’nın da uçuşlar askıya alındı. Sinaloa Karteli lideri Guzman yakalanmasının ardından Culiacan Havaalanı’ndan askeri uçağa bindirilerek başkent Mexico City’e nakledildi. Guzman’ın Mexico City’de bulunan 1 numaralı askeri kışlada tutulduğu belirtildi. Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Rosa Icela Rodriguez düzenlediği basın toplantısında, “Savaş kazanmaya gelmedik barışı sağlamaya geldik” ifadelerini kullanarak, hükümetin ülkenin huzuru için her gün çalıştıklarını belirtti. Bakan Rodriguez’in ardından basın toplantısında söz alan Meksika Ulusal Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval ise, operasyonun 6 aylık bir istihbarat çalışması sonrasında gerçekleştiğini ifade ederek, Guzman’ın yakalanmasının Sinaloa Karteli’ne büyük bir darbe olduğuna dikkat çekti. Bakan Sandoval ayrıca, halen Culiacan şehrindeki 19 noktada kartel ablukasının devam ettiğini ve çatışmaların sürdüğünü bildirdi. Sinaloa Karteli lideri Guzman, 17 Ekim 2019 tarihinde Meksikalı federal güvenlik güçleri tarafından yakalanmış, ancak kartelin silahlı üyeleri tarafından sivil halka yönelik tehditler nedeniyle serbest bırakılmıştı. Sinaloa Karteli’nin eski lideri El Chapo, ABD’de yargılandığı mahkemece Şubat 2019’da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı. Meksika’da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD’ye teslim edilmişti. El Chapo, ABD’nin Colorado eyaletindeki süper maksimum güvenlikli ADX Florence adlı hapishanede tutuluyor. Liderleri yakalanınca Meksika’da terör estirdiler: Havadaki uçaklara dahi ateş ettiler Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin eski lideri El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ın yakalanmasının ardından kartel üyeleri birçok kentte terör estirdi. Ülkede patlak veren şiddet olaylarında şu ana kadar 7 polis yaralandı.

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