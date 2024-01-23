TBMM'den İsveç'e NATO vizesi

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeler sonrasında yapılan oylamada, İsveç'in NATO'ya katılımı teklifi kabul edildi.
346 oy kullanıldı
287 'kabul' oyuna karşı 55 'ret' oyu verildi. Dört vekil 'çekimser' yönde oy kullandı. AK Parti, MHP, CHP ve DEVA Partisi grupları 'kabul' oyu kullandı.
İsveç: NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından İttifak'a tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını bildirdi.
Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.
İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.
İsveç'in NATO'ya katılım süreci
NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 26 Aralık 2023'te TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son sözü Meclis'e bırakmıştı
İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, 23 Ekim 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmişti.