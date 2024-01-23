TBMM'den İsveç'e NATO vizesi

Taç giyen baş uslanır denirdi. Öyle bir çağdayız ki belki bin yıllık olan bu sözün doğruluğu dahi sorgulanır. Yetki ve sorumluluk alıp uslanmayan yüzlerce örnek, devletlerde, kurumlarda, partilerde, sağda solda her yerde önümüze çıkıyor. Dünya çok derin bir lider krizi yaşıyor. Yeni dünya düzensizliğine giden yolda demokrasinin de sorgulanacağı hissi veren bir durum. Kapitalizm kriz yaşarken, sıra kapitalistlerin kapitalistleri sömürmesi aşamasına gelmişken, dünya stratejik otonomilere parçalanmak