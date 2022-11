‘Tefeci’ dediklerini geziyor

Tüm temasları ‘basına kapalı’ yapılan Kılıçdaroğlu, Londra'daki ilk durağı Entrepreneur First, teknoloji şirketlerini inşa etmede bireyleri destekleyen uluslararası bir oluşum olma özelliğiyle öne çıkıyor. 2011 yılında Matt Clifford ve Alice Bentinck tarafından kurulan şirketin Toronto, Londra, Berlin, Paris, Singapur ve Bangalore'de ofisleri var. Kılıçdaroğlu ardından yatırım şirketi Creator Fund ce The Alan Turing Institute isimli veri kuruluşunu ziyaret etti. Büyük Britanya hükümetinin fonladığı Creator Fund ce The Alan Turing Institute, savunma sanayii, sağlık ve çevre konularında fikir sahibi ile yatırımcı arasında uyumlu çalışma ortamı sağlamak amacını güdüyor.

İKİNCİ GÜNDE 3 AYRI KURULUŞ

Ziyaretinin ikinci günündeyse Technology in Media (Geleceğin Medya Teknolojileri) toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, 1999'dan beri Londra merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren risk sermayesi konusunda özel sermaye yöneticilerine rehberlik eden 'Local Globe' isimli kuruluşu da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun bir diğer durağı da yine risk sermayesi üzerine yoğunlaşan Blenheim Chalcot isimli kuruluş oldu. 1998'de kurulan Blenheim Chalcot, 350 milyon sterlini aşan portföy satışları, 3 binden fazla çalışanı ve 40'tan fazla şirketle iş birliğiyle Birleşik Krallık'ın en büyük girişim kurucu şirketi.

