Gündem Tehlike oluşturuyordu Dev kaya düşürülerek parçalandı
ARTVİN

Tehlike oluşturan dev kaya düşürüldü

Tehlike oluşturuyordu: Dev kaya düşürülerek parçalandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir taş ocağında tehlike oluşturan dev kaya, kontrollü olarak düşürüldü. Yola düşen kaya, parçalanarak kaldırıldı. Karayolunda ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Taşocağında tehlike oluşturan kayalarla ilgili önlem alınması istendi.

Haber Merkezi DHA
Kontrollü şekilde düşürülen kaya daha sonra parçalanarak yoldan kaldırıldı
Kontrollü şekilde düşürülen kaya daha sonra parçalanarak yoldan kaldırıldı

Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi'nde dün öğle saatlerinde Çifteköprü yolu üzerindeki bir taş ocağında dev bir kayanın tehlike oluşturduğu fark edildi. Karayolu ulaşıma kapatılırken, kaya kütlesi kontrollü olarak düşürüldü. Yaklaşık 4 katlı bir binaya eş değer büyüklükteki kaya bugün parçalanarak kaldırıldı. Karayolunda ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Taşocağında tehlike oluşturan kayalarla ilgili önlem alınması istendi.

Taş ocağı girişi

Dağdan düşen 500 kilogram ağırlığındaki dev kaya parçaları faciaya neden olacaktı
GÜNDEM
Dağdan düşen 500 kilogram ağırlığındaki dev kaya parçaları faciaya neden olacaktı


Yoldan arabasıyla geçmeye çalışan Mustafa Veli, “Kaya çok büyüktü. Arkadaşlara da espri yaptım ‘hadi inelim de şunu yuvarlayalım’ diye. Olay sırasında yolda kimse yoktu, yoksa çok büyük kayaydı tehlikeli olurdu” dedi.
Hasan Başköse ise, “Dün öğleden sonra yaşandı. Temizleme çalışmaları var, yine bekliyoruz. Orada daha büyük kayalar var, kontrollü olarak onlar da düşürülecek. Burada önlem alınması gerekir" diye konuştu.

Trabzonlu vatandaşlar ölüm korkusuyla yaşıyor: Yamaçtan düşen kayalar nedeniyle evler tahliye edildi
FOTOĞRAF 22
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Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak’ta yamaçtan kopan kaya parçaları, yola düştü. Mahallede yapılan teknik incelemede yamaçtaki kaya kütlelerinin tehlike oluşturduğu tespit edildi, 10 ev boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilenler, güvenli yerlere yerleştirildi.
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Tehlike oluşturan kayaların düşürülmesi için ekipler çalışma başlattı. Aynı bölgede 11 yıl önce de kaya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, evler de hasar görmüştü.
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Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak’ta yaşayan Serkan Kaya (42), “Bundan önce de aynı sokakta eve kaya düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti. Her gün ölüm tehlikesiyle yaşıyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz dedi. Mukaddem Reis (73) de 11 senedir taş düşmeleri devam ediyor. Mahallemizde 2 canımızı kaybettik. Şimdi burada yeni bir taş düşme tehlikesi var. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu.
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Ayşe Güler (78) ise “43 yıldan beri bu mahallede oturuyorum. Burada ufak tefek taş düşmeleri her zaman oluyordu. 11 sene önce yaşanan taş düşmesinde iki kişi hayatını kaybetmişti. O zaman burası için boşaltma kararı verildi. Ev sahiplerine kira parası verilerek isteyenler ayrıldı. Şimdi mahallemizde yeniden yaşanan kaya düşmesi sonrası risk altında olan evler için yeniden boşaltma kararı verildi dedi.
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalleye gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü. Zorluoğlu görüştüğü vatandaşlara, Yardım konusunda gerekenleri yapılması için görüşmeler yapacağız. İnşallah buraları güzelleştireceğiz. Herkes burada rahatça, huzurla yaşayacak” ifadelerini kullandı.
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Trabzonlu vatandaşlar ölüm korkusuyla yaşıyor: Yamaçtan düşen kayalar nedeniyle evler tahliye edildi
Trabzon'da yamaçtan koparak düşen kaya parçaları nedeniyle tedbir amacıyla 10 ev tahliye edildi. Tehlike oluşturan dev kayaların düşürülmesi için ekipler çalışma başlattı. Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak'ta yaşayan 42 yaşındaki Serkan Kaya, “Bundan önce de aynı sokakta eve kaya düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti. Her gün ölüm tehlikesiyle yaşıyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
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