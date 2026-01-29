Tek görselle çok boyutlu mesajlar

Sosyal ve dijital platformlar, günümüz iletişim çağında bilginin etkin biçimde yayılması ve kamuoyuna ulaşması bakımından kritik bir rol oynuyor. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) da bu dönüşümü yakından takip ederek kamuoyuyla kurduğu bağı güçlendiren özgün bir iletişim modeliyle dikkat çekiyor. Bakanlık son dönemlerde uygulamaya aldığı “Günün Fotoğrafı” uygulaması ile tek görsel üzerinden çok katmanlı bir mesaj veriyor. Disiplini, eğitim gücü ve modern kabiliyetleriyle dikkat çeken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sahadaki faaliyetlerinden eğitim ve tatbikatlara, törenlerden sivil-asker iş birliğine kadar uzanan geniş bir yelpazede kayda alınan anlar, günlük olarak paylaşılıyor.

İSRAİL’DEN YAKIN TAKİP!

Paylaşılan fotoğraflar diğer ülkeler tarafından da yakından izleniyor. Öyle ki 2025 Aralık’ta MSB’nin paylaştığı bir fotoğraf İsrail’le polemiğe neden oldu. MSB, 26 Aralık 2025’te Türk askerinin operasyondan bir fotoğrafını paylaşarak, “Güçlü, Cesur, Korkusuz” notunu düştü. Paylaşımdan altı saat sonra terör devleti İsrail, MSB’nin paylaşımını taklit eder nitelikte benzer bir gönderi yayınladı. İsrail’in mesajının ardından MSB’den yanıt geldi. MSB, 27 Aralık’ta ‘günün fotoğrafı’ etiketiyle yaptığı paylaşımda Türk askerlerinin çocuklarla birlikte yer aldığı bir kareyi yayınlayarak, “Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir” mesajını ekledi.

TSK'NIN GÜCÜ

Türk ordusunun gücünü de hatırlatan uygulama aynı zamanda TSK’nın saygınlığını pekiştirmeyi, ordu millet bütünleşmesini, gençlere bu gücün bir parçası olabilecekleri muhtemel görev alanlarını göstermeyi ve savunma sanayinde envantere yeni giren sistemlerin sahadaki kullanımını kamuoyuna tanıtıyor. Böylece tek kare fotoğraf, güven duygusunu pekiştirirken, kurumun şeffaf ve güçlü iletişim anlayışını da yansıtan bir vitrine dönüşüyor.

İLETİŞİM KÖPRÜSÜ

Uygulama kurum içi motivasyona da katkı sağlıyor. Fotoğrafı çeken personel Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler tarafından ödüllendiriliyor. Böylece, bir kare fotoğrafın arkasındaki emeğin en üst düzeyde karşılık bulduğu mesajı, tüm personele yansıtılıyor. “Günün Fotoğrafı” uygulaması yalnızca bir görsel paylaşım projesi olmanın ötesinde, disiplin, özveri ve kurumsal aidiyet duygusunu pekiştiren bir iletişim köprüsü olarak da öne çıkıyor. Sahada ter döken askerden, dijital platformlarda o kareyi kamuoyuyla buluşturan personele kadar uzanan bu emek zinciri, her gün tek bir fotoğraf karesinde görünür kılınıyor.







