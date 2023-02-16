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Teker teker yakalanıyorlar: Bir müteahhit yurt dışına tekneyle kaçarken enselendi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Adalet Bakanlığıca deprem bölgesinde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların verilerini açıkladı.

09:46 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Müteahhit Marmaris açıklarında yakalandı.

Müteahhit Marmaris açıklarında yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş bölgesinde müteahhitlik yapan ve hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri verilen Mesut Başkır'ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Gözaltına alındı

Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi'ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekne tespit ederek durdurdu. Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.

#maraş
#hatay
#marmaris
2 saat önce
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Teker teker yakalanıyorlar: Bir müteahhit yurt dışına tekneyle kaçarken enselendi
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