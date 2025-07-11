Telefon dolandırıcılarından polis kurtardı

Afyonkarahisar'da oturan H.D'nin evindeki altın ve dövizi alarak çıktığı, sürekli telefonla görüştüğü için yakınlarının ulaşamadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. H.D.'nin altın ve avro cinsi parayı bozdurabileceği, banka yoluyla havale edebileceği ihtimali üzerine ekipler, banka ile PTT şubeleri, döviz büroları ve kuyumcuların bulunduğu bölgeye sevk edildi. H.D.'nin hesaplarının bulunduğu bankaların güvenlik görevlileri bilgilendirilerek kullandığı araç plakası ekiplere iletildi. İhbardan 9 dakika sonra H.D., ekipler tarafından kuyumcuların bulunduğu tarihi Uzun Çarşı'da elindeki poşette 151 bin 260 lirayla bulundu. H.D.'nin elindeki parayı kendisini polis olarak tanıtan kişilerin verdiği banka hesabına havale edeceğini belirtti.