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Telefon dolandırıcılarından polis kurtardı

Telefon dolandırıcılarından polis kurtardı

13:1511/07/2025, Cuma
DHA
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Afyonkarahisar
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da telefonda görüştüğü kişilere inanarak evindeki altın ve dövizle dışarı çıkıp 151 bin 260 liraya çevirerek belirtilen banka hesabına yatırmaya giden H.D.'yi polis dolandırılmaktan kurtardı.

Afyonkarahisar'da oturan H.D'nin evindeki altın ve dövizi alarak çıktığı, sürekli telefonla görüştüğü için yakınlarının ulaşamadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. H.D.'nin altın ve avro cinsi parayı bozdurabileceği, banka yoluyla havale edebileceği ihtimali üzerine ekipler, banka ile PTT şubeleri, döviz büroları ve kuyumcuların bulunduğu bölgeye sevk edildi. H.D.'nin hesaplarının bulunduğu bankaların güvenlik görevlileri bilgilendirilerek kullandığı araç plakası ekiplere iletildi. İhbardan 9 dakika sonra H.D., ekipler tarafından kuyumcuların bulunduğu tarihi Uzun Çarşı'da elindeki poşette 151 bin 260 lirayla bulundu. H.D.'nin elindeki parayı kendisini polis olarak tanıtan kişilerin verdiği banka hesabına havale edeceğini belirtti.

Ekiplerce ikna edilen H.D., dolandırılmaktan kurtarıldı.



#Afyonkarahisar
#dolandırıcılık
#polis
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