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Adıyaman'da 11 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışan 57 şahıs yakalandı

Adıyaman'da 11 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışan 57 şahıs yakalandı

12:0011/07/2025, Cuma
IHA
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Gözaltına alınan 57 şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan 57 şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyerek 11 milyon TL vurgun yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Adıyaman İl Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren 5 tarım işletmecisinin Avrupa Birliğinin Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Projesi kapsamında almış oldukları ücret desteğini, Türk ve yabancı uyruklu şahısları işletmelerinde çalışır gibi gösterip maaş ödemesi yaptıkları, ödenen maaşları aracı kişiler ile işletme sahiplerinin eş ve çocuklarının hesabına geri aktarılmasını sağlayarak 11 Milyon TL haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi.


Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında 2'si kamu görevlisi olmak üzere 6'sı Türk, 51'i Suriye vatandaşı toplam 57 şahsa yönelik operasyon yaptı. Gözaltına alınan 57 şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslardan 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi. 51 Suriye uyruklu şahıs hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.




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