Hatay'da korkutan anlar: Kontrollü yıkılan ağır hasarlı 7 katlı iş merkezi devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü yıkılan ağır hasarlı 7 katlı iş merkezi devrildi. Yetkililer, çevreye zarar gelmemesi için yıkım işlemlerini daha dikkatli şekilde sürdüreceklerini kaydetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü yıkılan ağır hasarlı 7 katlı iş merkezi devrildi.
İlçedeki Atatürk Caddesi'nde 6 Şubat depremlerde ağır hasar alan 7 katlı iş merkezi kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Yıkım sırasında bina yan yattı. Panik yaşayan çevredekiler binayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Yıkım ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, çevreye zarar gelmemesi için yıkım işlemlerini daha dikkatli şekilde sürdüreceklerini kaydetti.