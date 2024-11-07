Terör örgütüne desteği kesmeli

Trump'ın seçilmesi durumunda ABD'nin Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da atacağı adımlar uzun süredir başkentte değerlendiriliyordu. YPG ve SDG'ye ABD'nin sağladığı silah ve mühimmat desteğinin Trump'la birlikte kesilmesi ve azalması da beklentiler dahilinde. Kaynaklar, 'örgütün Suriye kanadının ABD desteğinden mahrum kalması halinde, Türkiye'nin bölgedeki krizi kendi lehine çözebileceğini' ifade ederek, "Tabii Biden döneminde silahlandırılan 100 bin kişiyi göz ardı etmiyoruz. Ama bu askeri gücün elinden ABD desteğinin çekilmesi, Suriye için üniter yapının korunduğu çözüme biz daha fazla yakınlaştırır" değerlendirmesinde bulundu.





KARADENİZ'DEKİ SAVAŞ BİTEBİLİR

'Trump'ın NATO'ya destek vermeyeceği ve Batı Bloku'nu Rusya politikasını değiştireceği ya da ikilik çıkartacağı' da bu değerlendirmelerden biri. Kaynaklar, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da Trump ile birlikte sonlanma olasılığı da var" diyerek, zamanla ambargonun da azalarak kalkabileceğine işaret etti. Bu durumun 'Türkiye açısından enerji transferi ve finans sektörü bağlamında olumlu sonuçlar doğurabileceği' de yapılan yorumlar arasında.





FİLİSTİN POLİTİKASI DEĞİŞMEZ

Kaynaklar, "Trump, bölgesel manada Filistin sorunu çözmektense, İsrail lehine çözümsüz bırakmak isteyecektir. Bunu da göz önünde tutmak lazım" diyerek, Türkiye'nin Filistin politikasının değişmeyeceğini de vurguladı.











