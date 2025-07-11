'Terörsüz Türkiye'de tarihi dönemeç: PKK silah bırakmaya başlıyor

Türkiye’nin uzun yıllardır omzundaki büyük bir yük olan PKK, kendini feshettikten sonra bu süreçteki en kritik adımı bugün atıyor. İmralı’dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK

Türkiye’nin uzun yıllardır omzundaki büyük bir yük olan PKK, kendini feshettikten sonra bu süreçteki en kritik adımı bugün atıyor. İmralı’dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK

200'den fazla gazeteci bölgede gelişmeleri takip ediyor. PKK'lıların bırakacağı silahlar arasında otomatik, yarı ve tam otomatik ile ağır makineli silahlar da bulunuyor. Yine 30 kişilik grup arasında sözde biri kadın iki grup sorumlusu da yer alıyor.