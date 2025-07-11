'Terörsüz Türkiye'de tarihi dönemeç: PKK silah bırakmaya başlıyor

Terörsüz Türkiye'de önemli bir eşik daha aşılıyor. Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor. Erbil'den hareket eden büyük bir konvoyun Süleymaniye yolunda ilerlediği görüldü.
'Terörsüz Türkiye' hedefinde önemli bir eşik daha aşılıyor.
Erbil'den hareket eden büyük bir konvoyun Süleymaniye yolunda ilerlediği görüldü.
İlk etapta 30 ila 44 arasında teröristin silah bırakması bekleniyor. Süleymaniye'de yapılacak törende eş zamanlı bölgenin farklı noktalarında da silahlara veda edilecek.
Örgüt yöneticileri de olacak
200'den fazla gazeteci bölgede gelişmeleri takip ediyor. PKK'lıların bırakacağı silahlar arasında otomatik, yarı ve tam otomatik ile ağır makineli silahlar da bulunuyor. Yine 30 kişilik grup arasında sözde biri kadın iki grup sorumlusu da yer alıyor.
DEM heyeti bölgede
DEM Heyeti silahların bırakılacağı bölgeye geldi. Heyette Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Ahmet Türk'ün olduğu görüldü.
Silahlar nasıl bırakılacak?
Katılımcıların çoğunluğu ise dev ekranların kurulduğu ikinci bir alanda töreni izleyebilecek. Silah bırakmanın yapılacağı birinci alana, sadece tarafların kabul ettiği, iki yayın kuruluşunun çalışanları alınacak.