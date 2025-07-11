Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Terörsüz Türkiye'de tarihi dönemeç: PKK silah bırakmaya başlıyor

'Terörsüz Türkiye'de tarihi dönemeç: PKK silah bırakmaya başlıyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:1411/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bir grup PKK'lı Süleymaniye'de silah bırakacak.
Bir grup PKK'lı Süleymaniye'de silah bırakacak.

Terörsüz Türkiye'de önemli bir eşik daha aşılıyor. Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor. Erbil'den hareket eden büyük bir konvoyun Süleymaniye yolunda ilerlediği görüldü.

'Terörsüz Türkiye' hedefinde önemli bir eşik daha aşılıyor.

Türkiye’nin uzun yıllardır omzundaki büyük bir yük olan PKK, kendini feshettikten sonra bu süreçteki en kritik adımı bugün atıyor. İmralı’dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK
47 yıl sonra
silah bırıyor.

Erbil'den hareket eden büyük bir konvoyun Süleymaniye yolunda ilerlediği görüldü.


YouTube
'Terörsüz Türkiye'de tarihi dönemeç: PKK silah bırakmaya başlıyor
Gündem
11 Temmuz, Cuma

İlk etapta 30 ila 44 arasında teröristin silah bırakması bekleniyor. Süleymaniye'de yapılacak törende eş zamanlı bölgenin farklı noktalarında da silahlara veda edilecek.





Örgüt yöneticileri de olacak


200'den fazla gazeteci bölgede gelişmeleri takip ediyor. PKK'lıların bırakacağı silahlar arasında otomatik, yarı ve tam otomatik ile ağır makineli silahlar da bulunuyor. Yine 30 kişilik grup arasında sözde biri kadın iki grup sorumlusu da yer alıyor.



DEM heyeti bölgede


DEM Heyeti silahların bırakılacağı bölgeye geldi. Heyette Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Ahmet Türk'ün olduğu görüldü.



Silahlar nasıl bırakılacak?


Katılımcıların çoğunluğu ise dev ekranların kurulduğu ikinci bir alanda töreni izleyebilecek. Silah bırakmanın yapılacağı birinci alana, sadece tarafların kabul ettiği, iki yayın kuruluşunun çalışanları alınacak.



#PKK
#Terörsüz Türkiye
#Süleymaniye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü neyi açıklayacak, saat kaçta konuşacak?