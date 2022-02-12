Gündem Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
ANTALYA

Test sürüşü için bindiği aracı çaldı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir galericiye araç almak için gelen şahıs, test etmek için girdiği aracı çalarak kaçtı. Şahıs kaçtığı araç ile 3 araca çarpıktan sonra otomobili bırakıp kayıplara karıştı. Şahsın aracı çalma ve şahısların peşinden gitme anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
IHA
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
IHA
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
IHA
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
IHA
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı
IHA
Test sürüşü için bindiği aracı çaldı

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle’de bulunan bir galericide hırsızlık meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine gelen kimliği belirsiz kişi, alıcı gibi iş yerindeki çalışanlarla sohbet ettikten sonra önce otomatik vitesli otomobile gözüne kestirdi. Hırsız test sürüşünde otomatik aracı kullanamadığını belirterek bu sefer manuel bir araca bakmak istedi. Bunun üzerine şahsa iş yeri sahipleri manuel bir araç göstererek bunu test etmesini istedi. Bunun üzerine araca binen şahıs, tek başına aracı çalıştırarak, iş yeri çalışanın yanına binmesine fırsat vermedi ve otomobille birlikte gözlerden kayboldu. Galeri çalışanları yine bir başka araçla çalınan aracı takip etti. Hırsız takip edildiğini fark edince seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra çıkmaz bir sokakta aracı da bırakarak yaya olarak kaçtı.

Kendi elimizle anahtarı teslim ettik

Durumu polis ekiplerine haber verdiklerini belirten galeri çalışanı Arif Çilenkan, yaşanılanları şöyle anlattı: “Bir müşterimiz geldi, aracımıza talip oldu. Modelini, kilometresini, boyasını ve fiyatını sordu. Sonra araca bindik beraber az ilerledik. Otomatik olduğunu öğrenince, ’ben bunu kullanamam, daha yüksek manuel bir araca bakayım ben’ dedi. Sonra burada başka bir arabayı görüyor. ’Bu arabanın modelini ve en son kaça bırakırsınız’ diye soruyor. Fiyatını ve modelini söyledikten sonra ’test sürüşü yapabilir miyiz’ diye sordu. Yapabiliriz dedikten sonra her esnafın yapmış olduğu gibi anahtarı takdim ettik. Sonra işyeri çalışanının yanına geçmek isterken son sürat kaçıyor. Kaçtıktan sonra biz başka bir aracımıza bindik ve arkasından gittik. Tesadüfen merkeze gitmiş orada trafik sıkışıktı.”


Şahısla araba almadan önce baya bir sohbet ettik

Şahsın takip edildiğini anladığını belirten Çilenkan, “Bizi görünce panikledi ve seyir halinde ki araçlara çarpa çarpa ara sokağa girdi. Allah’tan çıkmaz sokakmış. Bu sefer arkasından koştum ben, o da aracı bıraktı ve yaya olarak kaçtı. Şahsı yakalayamadık ama çok şükür arabamızı teslim aldık. Sonra polisi aradık, geldi. Gerekli işlemleri yaptı, parmak izini aldı. Biz gittik emniyete ifade verdik. Şahısla araba almadan önce baya bir sohbet ettik. Piyasadan, hayat şartlarından normal insan gibi konuştuk yani. İmkanı yok gündüz vakti kimin aklına gelebilir. Her galericinin yaptığı gibi sadece bu müşteri için değil, diğer müşteriler içinde kontrol amaçlı anahtarı veririz çalıştırır. Sağına soluna bakar ama bu vatandaş direk fiyatını da onayladı. Test sürüşüne de çıkalım dedi. Yani bu müşteri yokluğunda sevinelim mi üzülelim mi biz de anlamadık" şeklinde konuştu.

Eskişehir'de çalıntı araç paniği
OYNAT 02:55
Eskişehir'de çalıntı araç paniği
Ankara'nın Polatlı İlçesinden çalınan otomobildeki sürücü, Eskişehir'de polisleri görünce aracı çalışır halde yol kenarına bırakıp kaçtı. Polis ekipleri çalışır haldeki otomobilde bomba olma ihtimaline karşı güvenlik şeritleri çekip ETİ Caddesi'ni araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba uzmanın yaptığı kontrolde araçta herhangi bir şey olmadığı anlaşıldı.

Satılık değil çalıntı
GÜNDEM
Satılık değil çalıntı

2. El otomobil alacaklara tavsiyeler
FOTOĞRAF 14
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Hem arabanızdan hemde paranızdan olmayın. Otomobil pazarlarında ne yazık ki çalıntı araç satışları çok fazla yapılıyor. Bu tehlikenin önüne geçmek için kurumsal yerlerden ürün alın.
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Motor ve ruhsattaki şase numaralarının birbirini tutmasına dikkat edin. Eğer şüpheleniyorsanız karşılaştırın.
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Bazı durumlarda şase numaraları birbirini tutabileceği için garanti olması açısından ekspertiz raporu olan araçları tercih edin.
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Dokunun, içine binin, mutlaka test sürüşü yapın. Araba alma işini dar zamanlara sıkıştırmayın, asla aceleye getirmeyin. Mümkünse aracı birlikte kullanacağınız yakınlarınızı da beraberinizde götürün.
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Çizik veya pas var mı iyice kontrol edilmeli. Otomobilin iki tarafındaki hatlarına bakılmalı. Çünkü onarım görmüş bir otomobilin hatları her ne kadar iyi işçilik görsede düzgün değildir. Aracı dört köşesinden de sallayın. Eğer aracın süspansiyonu sağlamsa, araç birkaç kere sallanıp duracaktır.
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Direksiyon sistemini kontrol edin. Bunun için aracın içinden direksiyonu çevirin ve camdan başınızı çıkararak kontrol edin. Eğer hemen tepki vermiyorsa aracın direksiyon sisteminde problem var demektir.
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Pedalların aşınma oranlarına bakın. Gaz pedalı aşınmışsa uzun yolculuk, fren pedalı aşınmışsa şehir içi yolculuk daha fazla yapılmıştır.
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Kaputu mutlaka açın ve içine bakın. Kablo sistemleri ve yağ kalıntılarına göz atarak temiz mi kontrol edin. Eğer bir anormallik varsa bir ustaya inceletin.
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Deneme sürüşü kesinlikle yapın. Bu şekilde araç hakkında bir çok bilgiye sahip olabilirsiniz. Aracın çekiş sorunu, motorun çalışmasında bir problem var mı gibi konularda bilginiz olur.
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Sesleri dinleyin. Motordan çok fazla gürültü geliyorsa pahalı bir tamirat gerektireceğine işarettir. Egzoz dumanının rengi gri veya renksizse normal ancak siyah veya maviyse bir sorun var demektir.
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El Freninin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek çok kolaydır. Birinci vitese takıp, aracı yavaşça hareket ettirdiğinizde eğer araç hareket ederse, el freni çalışmıyor demektir.
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Düz bir yola geçin ve aracı sürerken ellerinizi direksiyondan çekin. Eğer direksiyon sağ sol yapıyorsa aracın rot ayarlarında sıkıntı var demektir. Aynı şekilde düz bir yolda giderken hızlandığınızda direksiyon ve otomobil titriyorsa, lastiklerin balans ayarları bozulmuş demektir.
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Hava kompresörü normalde çok az ses çıkarır. Sürüş anında eğer fazla ses çıkarıyorsa, klima sisteminde bir sıkıntı var demektir.
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2. El otomobil alacaklara tavsiyeler
İkinci el araç almak sıfır araç almaya göre oldukça avantajlı olabiliyor. Ancak bu konu hakkında çok dikkatli olunması gerekli aksi taktirde kardan çok zarar edilir. 2. el otomobil alacaklar bu galeriye bakmadan geçmeyin..


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