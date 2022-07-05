Gündem Trabzon sabaha kadar eğlendi
TRABZON

Trabzon sabaha kadar eğlendi

Geçtiğimiz yıl 900 metrelik sahil düzenlemesiyle hizmete açılan Yalıncak Plajı dün öğlen saatlerinden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Çadırını al gel eğlence bizden” organizasyonuna Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den yüzlerce kişi katıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzon sabaha kadar eğlendi
“Çadırını al gel eğlence bizden” organizasyonuna Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den yüzlerce kişi katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yine bir ilke imza attı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu göreve geldiği ilk günden itibaren şehri denizle buluşturacağım sözünü deyim yerindeyse tam anlamıyla yerine getirdi. Geçtiğimiz yıl 900 metrelik sahil düzenlemesiyle hizmete açılan Yalıncak Plajı dün öğlen saatlerinden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Çadırını al gel eğlence bizden” organizasyonuna Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den yüzlerce kişi katıldı. Yapılan organizasyona katılan vatandaşlar, “Karadeniz bölgesinde ilk kez böyle bir eğlenceye katıldık. Çocuklarımız parklarda oyun oynarken bizler çadırımızı kurduk, yarışmalara katıldık ve açık hava sineması izledik. Böylesine bir organizasyona sadece Trabzon olarak değil Karadeniz Bölgesi olarak hasret kalmıştık. Bu manada katkılarından dolayı Başkan Murat Zorluoğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.

Trabzon'da otobüse binenlere 'o sene bu sene' sürprizi
FOTOĞRAF 5
Title
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala 67 puanla rakiplerinden açık ara farkla lider olan Trabzonspor'un erken gelecek şampiyonluğun hazırlığı tüm kentte yapılıyor.
Title
Geçtiğimiz günlerde trafik ışıklarına 'o sene bu sene' sloganını yazdıran ve kupa çıkartması yapıştıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluğun parolası olan sözü bu kez belediyeye ait otobüslere taşıdı.
Title
YOLCULAR 'O SENE BU SENE' SÖZÜYLE KARŞILANIYOR<br>Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarına binen yolcular, otobüse binerek kartını okutunca cihazdan gelen 'o sene bu sene' sözüyle karşılanıyor.
Title
Kentte başlattığı yeni uygulamayı duyuran Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı videoda, durakta bekleyen vatandaşların otobüse binip kartlarını okuttuktan sonra yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıyor.
Title
Trabzon'da otobüse binenlere 'o sene bu sene' sürprizi
Trabzonspor'un Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyişi nedeniyle kent şampiyonluk havasına girdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslere binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda 'o sene bu sene' sözünü duyuyor.


Filistinden kan donduran iddia

Filistin'den kan donduran iddia

"​İsrail cesetleri denek olarak kullanıyor."
Yeniden hesaplandı

Yeniden hesaplandı

​2022 bedelli askerlik ücreti temmuz zammı sonrası şekillendi.
Süper Ligde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

​Mağaza müdüründen alkışlanacak hareket: 'Çabuk hacı amcamın ayakkabılarını al gel'

​Kelebek hastası Semra Sevinç'ten kahreden haber.

Metrekare hilesi yapanlara kötü haber.

​Isırdı, darbetti, aracına binip kaza yaptı.

​Köpekten kaçarken kamyon çarpan Mahra'nın ailesinden çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.