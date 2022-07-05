Trabzon sabaha kadar eğlendi

Geçtiğimiz yıl 900 metrelik sahil düzenlemesiyle hizmete açılan Yalıncak Plajı dün öğlen saatlerinden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Çadırını al gel eğlence bizden” organizasyonuna Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den yüzlerce kişi katıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi yine bir ilke imza attı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu göreve geldiği ilk günden itibaren şehri denizle buluşturacağım sözünü deyim yerindeyse tam anlamıyla yerine getirdi. Geçtiğimiz yıl 900 metrelik sahil düzenlemesiyle hizmete açılan Yalıncak Plajı dün öğlen saatlerinden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Çadırını al gel eğlence bizden” organizasyonuna Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den yüzlerce kişi katıldı. Yapılan organizasyona katılan vatandaşlar, “Karadeniz bölgesinde ilk kez böyle bir eğlenceye katıldık. Çocuklarımız parklarda oyun oynarken bizler çadırımızı kurduk, yarışmalara katıldık ve açık hava sineması izledik. Böylesine bir organizasyona sadece Trabzon olarak değil Karadeniz Bölgesi olarak hasret kalmıştık. Bu manada katkılarından dolayı Başkan Murat Zorluoğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.