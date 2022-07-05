Trabzon sabaha kadar eğlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yine bir ilke imza attı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu göreve geldiği ilk günden itibaren şehri denizle buluşturacağım sözünü deyim yerindeyse tam anlamıyla yerine getirdi. Geçtiğimiz yıl 900 metrelik sahil düzenlemesiyle hizmete açılan Yalıncak Plajı dün öğlen saatlerinden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Çadırını al gel eğlence bizden” organizasyonuna Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den yüzlerce kişi katıldı. Yapılan organizasyona katılan vatandaşlar, “Karadeniz bölgesinde ilk kez böyle bir eğlenceye katıldık. Çocuklarımız parklarda oyun oynarken bizler çadırımızı kurduk, yarışmalara katıldık ve açık hava sineması izledik. Böylesine bir organizasyona sadece Trabzon olarak değil Karadeniz Bölgesi olarak hasret kalmıştık. Bu manada katkılarından dolayı Başkan Murat Zorluoğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.

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FOTOĞRAF 5 Spor Toto Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala 67 puanla rakiplerinden açık ara farkla lider olan Trabzonspor'un erken gelecek şampiyonluğun hazırlığı tüm kentte yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde trafik ışıklarına 'o sene bu sene' sloganını yazdıran ve kupa çıkartması yapıştıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluğun parolası olan sözü bu kez belediyeye ait otobüslere taşıdı. YOLCULAR 'O SENE BU SENE' SÖZÜYLE KARŞILANIYOR<br>Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarına binen yolcular, otobüse binerek kartını okutunca cihazdan gelen 'o sene bu sene' sözüyle karşılanıyor. Kentte başlattığı yeni uygulamayı duyuran Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı videoda, durakta bekleyen vatandaşların otobüse binip kartlarını okuttuktan sonra yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıyor. Trabzon'da otobüse binenlere 'o sene bu sene' sürprizi Trabzonspor'un Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyişi nedeniyle kent şampiyonluk havasına girdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslere binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda 'o sene bu sene' sözünü duyuyor. BiP'te paylaş

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