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TRABZON

Trabzon’a Fındık Adası projesi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Trabzon Ortahisar Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirecekleri Trabzon Fındık Adası Projesi için harekete geçildi.

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Haber Merkezi İHA
Trabzon’a Fındık Adası projesi
Trabzon

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Mağmat olarak da bilinen Geçit Mahallesi’nde yaklaşık 11 dönümlük bir alan üzerine kurulması kararlaştırılan Fındık Adası için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Nevzat Özer ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan bölgede incelemeler yaparak görüş alış verişinde bulundular.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gıdanın öneminin giderek arttığı günümüzde tarım ve hayvancılık ile ilgili projelere öncelik verdiklerini hatırlatarak, “Hedefimiz her zaman, her yerde üretimi arttırmaktır. Bunun için ilimizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındığa çok önem veriyoruz. Geçen yıl yaşlı bahçelerin sökülüp, yeniden dikilerek verim ve kaliteyi arttırmak için borsamız ile başlattığımız çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz” dedi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da yaklaşık 11 dönümlük bir alan üzerine kurulacak Fındık Adası’nda, Türkiye ve Dünya’daki fındık çeşitlerinin yer aldığı model bir bahçenin yanı sıra fidan üretim alanı, fındığın nasıl mamul hale getirildiğini gösteren tesislerin minyatür halkası ile yöresel ürünlerin satış reyonları ve sosyal çalışma alanlarının yer alacağını söyledi.

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FOTOĞRAF 16
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TPAO, son yıllarda hem karada hem de denizde arama çalışmalarına ağırlık vererek, sadece 5 sene önce günlük 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimini bugün itibarıyla 65 bin varil seviyelerine taşıdı.
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Ayrıca kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eş değeri yeni rezerv bulundu.
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Söz konusu keşif miktarı şu anki piyasa koşullarında yaklaşık 21 milyar dolara denk geliyor. Ayrıca 223 milyon varillik petrol keşfi, Türkiye’nin 225 günlük tüketimini de karşılayabiliyor.
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2023ün ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından taşınan petrol miktarının günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.
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