Trabzon'da turiste ırkçı saldırı

Gözaltına alınan kişi tutuklanırken Alajmi’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Trabzon’da polis ekipleri, iki Arap turist arasındaki tartışmayı yatıştırmak isterken, yanlarına yaklaşan bir kişi Mohammad Ramm Alajmi (46) isimli turisti yumrukladı. Kuveytli olan Alajmi hastanelik oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Trabzon Valiliği, “Görevli polislerin müdahalesini, ‘turistlerin polise mukavemet ettiği’ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turisti yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Önceki gün saat 22.20 sularında kent merkezinde meydana gelen olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalabalıktan uzaklaştırılan turistin daha sonra yumrukla yere düşürülmesi görülüyor.
Gözaltına alınan kişi tutuklanırken Alajmi’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.