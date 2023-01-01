Trabzon'da turiste ırkçı saldırı

Trabzon’da polis ekipleri, iki Arap turist arasındaki tartışmayı yatıştırmak isterken, yanlarına yaklaşan bir kişi Mohammad Ramm Alajmi (46) isimli turisti yumrukladı. Kuveytli olan Alajmi hastanelik oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Trabzon Valiliği, “Görevli polislerin müdahalesini, ‘turistlerin polise mukavemet ettiği’ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turisti yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.