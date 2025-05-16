Trafiğe kayıtlı araç sayısı 32 milyona dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 2,2 azalarak 191 bin 983'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 110,5 artarak 3 bin 978'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 188 bin 5 adet artış kaydetti.





NİSAN SONU İTİBARIYLA 32 MİLYONA YAKLAŞTI





Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 29 milyon 561 bin 690'dan 31 milyon 976 bin 478'e yükseldi.





Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,3'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.





Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9'unu kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.





Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 1,9 azalış gerçekleşti.





Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 18, traktörde yüzde 6,7, minibüste yüzde 0,7 artarken, otobüste yüzde 23,7, otomobilde yüzde 15,3, kamyonda yüzde 9,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,3 ve kamyonette yüzde 8,7 azalış gösterdi.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 59,2, kamyonette yüzde 24,5, otomobilde yüzde 24,2, otobüste yüzde 17,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 12,3, kamyonda yüzde 6,8 artarken, motosiklette yüzde 21,8 ve traktörde yüzde 17,6 azaldı.







