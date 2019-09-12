Gündem Triger kayışıyla çırağını döven usta tutuklandı
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Triger kayışıyla çırağını döven usta tutuklandı

Çırağını triger kayışıyla dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan oto tamir ustası Fatih S. yapılan itiraz sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih S. çırağının kendisine iftira attığını ileri sürmüşve Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Merkezi DHA
Bacaklarından yaralanan M.A.
Bacaklarından yaralanan M.A.

Konya'da, çırağı M.A.'yı triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan oto tamir ustası Fatih S. (34), ailenin avukatının itirazı üzerine 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

15 gün önce işe başlamıştı

DHA
Saldırıya uğrayan çırak M.A.
  • Olay, geçtiğimiz 7 Ağustos'ta Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre bir müşterisine sinirlenen iş yeri sahibi oto tamir ustası Fatih S., yaklaşık 15 gün önce işe başlayan çırağı M.A.'yı triger kayışıyla dövdü.

'Çırağım iftira atıyor' diyerek serbest kalmıştı

Fatih S.

Bacaklarından yaralanan M.A., kuzeninin yardımıyla evine gittiğinde, durumu ailesine anlattı. Aile de Özalkent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., çırağının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Fatih S., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

İtiraz üzerine tutuklandı

Bunun üzerine ailenin avukatı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih S.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Fatih S., 'çocuğa karşı eziyet' suçundan çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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