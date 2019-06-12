Tunceli'den acı haber: 2 şehit 2 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.
2 ASKER TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ
- Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.