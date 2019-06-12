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TUNCELİ

Tunceli'de çatışmada yaralanan 2 asker şehit düştü

Tunceli'den acı haber: 2 şehit 2 yaralı

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

2 ASKER TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ

  • Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

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