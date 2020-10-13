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Gündem Türk fırkateyni Meisin tam karşısında bekleyişini sürdürüyor Doğu Akdeniz için emir bekliyor
ANTALYA

Türk fırkateyni Kaş Limanı'nda bekleyişini sürdürüyor

Türk fırkateyni Meis'in tam karşısında bekleyişini sürdürüyor: Doğu Akdeniz için emir bekliyor

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis için ilan edilen NAVTEX'lerle birlikte ağustos ayında Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynlerden biri, Meis Adası'nın tam karşısında bekleyişini sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Türk fırkateyni, Kaş Limanı'nda bekleyişini sürdürüyor.
Türk fırkateyni, Kaş Limanı'nda bekleyişini sürdürüyor.

10 Ağustos sonrası Yunanistan'la yaşanan gergin sürecin ardından Kaş ve çevresine savaş gemileri ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Atak helikopterleri devriye görevi yaptı. Bu sırada bir savaş gemisi de Kaş'ın karşısındaki Liman Ağzı Koyu'nda sürekli bekledi. Bazı savaş gemileri bölgeden ayrılırken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir fırkateyn, Kaş Setur Marina'da demir atarak bekliyor.

DHA
Türk fırkateyni, Kaş Limanı'nda...n

Oruç Reis göreve döndü: Güzel haberler bekliyoruz
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Oruç Reis göreve döndü: Güzel haberler bekliyoruz
  • Fırkateynin uzun süredir demirli halde marinada beklediği belirtilirken, zaman zaman erzak ikmali de yapılıyor.

DHA
Türk fırkateyni, Kaş Limanı'nda...n

Yunan ordusundan yeni provokasyon: Turist feribotuyla Meis adasına asker konuşlandırdılar
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Yunan ordusundan yeni provokasyon: Turist feribotuyla Meis adasına asker konuşlandırdılar

Bakan Albayrak'tan 'Oruç Reis' paylaşımı: Seferin kutlu, yolun açık olsun
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MEİS’TE SESSİZLİK HAKİM

  • Kaş'ın tam karşısındaki Yunanistan'ın Meis Adası'nda ise sessizlik hakim. İki ülke arasında yaşanan gerginlik günlerinde Meis Adası'na gelen Yunan savaş gemisinin adadan ayrıldığı öğrenildi. Aynı günlerde ada çevresinde dolaşan devriye botları da artık görülmüyor.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

Yunan'dan ağır tahrik: Yunanistan bugün Meis Adası'nda bir provokasyona daha imza atacak
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Yunan'dan ağır tahrik: Yunanistan bugün Meis Adası'nda bir provokasyona daha imza atacak

Türkiye'den Yunanistan'a 'NAVTEX' cevabı: İtiraz edilmesi kabul edilemez
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Türkiye'den Yunanistan'a 'NAVTEX' cevabı: İtiraz edilmesi kabul edilemez

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 9 Kasım’a kadar NAVTEX ilan edildi
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Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 9 Kasım’a kadar NAVTEX ilan edildi

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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Yunanistan'a Lozan uyarısı

Yunanistan'dan ağır tahrik: Doğu Akdeniz'de iki Navtex ilan etti
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Yunanistan'dan ağır tahrik: Doğu Akdeniz'de iki Navtex ilan etti

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