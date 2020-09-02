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POLİTİKA

Türk ordusu küresel aktör: Osmanlı’dan sonra ilk kez etki alanı bu kadar genişledi ​

Türk ordusu küresel aktör: Osmanlı’dan sonra ilk kez etki alanı bu kadar genişledi

TSK’nın Suriye ve Libya’daki başarılı askeri operasyonları ve artan etkisi dünyanın da gündeminde. Bloomberg’de, Türk ordusunun Osmanlı’dan sonra ilk kez bu kadar geniş bir coğrafyada varlık gösterdiğine dikkat çekilerek, “Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlarda faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege’de devriye atıyor” yorumu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin küresel barış ve istikrara katkı vermek amacıyla çeşitli bölge ve ülkelerde artırdığı askeri varlığı dış basının ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Küresel güç Türkiye” vizyonu çerçevesinde çizdiği dış politika ve savunma stratejisi meyve veriyor. Washington Post gazetesinin Bloomberg’den alıntıladığı bir haberde, Osmanlı Devleti’nden sonra ilk kez Türk ordusunun bu kadar geniş bir coğrafyada varlık gösterdiğine dikkat çekildi. Haberde Türk donanmasının Karadeniz, Ege ve Akdeniz yürüttüğü faaliyetlere de dikkat çekildi. Libya’daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye’nin bu ülkeye asker gönderdiğini hatırlatırken, “Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar’da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege’de devriye atıyor” ifadelerine yer verildi.

SURİYE’DE TARİHİ OPERASYONLAR

Haberde Türkiye’nin 2016 yılında Suriye’de tarihi seviyede askeri operasyonlar gerçekleştirdiği, “I. Dünya Savaşı sonucu Osmanlı’nın yıkılmasının ardından düzenlenen en büyük operasyonlar” değerlendirmesiyle belirtildi. Operasyonların hedefinin terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG olduğu belirtilen haberde, Türkiye’nin Suriye sınırında güvenli bölgeler oluşturduğu belirtildi. Operasyonlar sonucu Türkiye’nin hem ABD hem de Rusya ile masada ayrı ayrı anlaşmalar sağladığına da dikkat çekildi.

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LİBYA’DA DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği silahlı insansı hava araçları ve diğer askeri unsurlarla başkent Trablus merkezli Libya hükümetine verdiği desteğin ülkedeki iç çatışmada dengeyi değiştirdiği de belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Rus paralı askerler ve Mısır destekli terör örgütü lideri Hafter’e karşı mücadele ettiği belirtilen haberde, Türkiye’nin Libya’yla imzalandığı deniz yetki sınırı anlaşmasıyla Akdeniz’deki haklarını da güçlendirdiğine işaret edildi.

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Libya'da?
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İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Libya'da?
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videolarla 'Türkiye neden Libya'da?' sorusunun cevabı detaylarıyla anlatıldı. 4 bölümden oluşan 'Türkiye neden Libya'da?' başlıklı video dizisinde, 'Yıllardır süren otorite boşluğu sömürgeci Batılı devletlerin çıkarlarıyla birleşince Libya, şiddet sarmalının içinde ayakta kalmaya çalıştı. Birleşmiş Milletler'in destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti Libya'nın tek meşru hükümetidir' sözlerine yer verildi.


SOMALİ VE KATAR’DA ASKERİ ÜSLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika vizyonuna dikkat çekilen haberde, 2011’de Somali ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan ivme soncu Türkiye’nin Afrika Boynuzu’nda varlığını her geçen gün güçlendirdiği vurgulandı. Somali’de denizaşırı en büyük askeri üssünü inşa eden Türkiye’nin, Somali ordusunun eğitiminde de aktif rol aldığı ve ülkenin yeniden inşa edilerek ayağa kalkmasına katkıda bulunduğu belirtildi. Haberde Türkiye’nin Katar’da da 2017’den sonra kurduğu üsle askeri varlık gösterdiği belirtildi.

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Washington Post: Türk ordusu hiç bu kadar küresel etki alanına sahip değildi

BALKANLAR’DAN AFGANİSTAN’A

Türk ordusunun Balkanlar’da, Kosova ve Bosna Hersek’te NATO Barışı Koruma misyonu çerçevesinde görev yaptığı da haberde yer verilen unsurlar arasında yer aldı. Yine Afganistan’da NATO öncülüğündeki uluslararası koalisyon çerçevesinde Afgan güvenlik güçlerine destek amacıyla Türk askerinin ülkede görev yaptığı belirtildi.

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AZERBAYCAN’A TAM DESTEK

  • Haberde Ağustos ayında Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısı sonrasında ankara’nın Bakü’ye verdiği güçlü desteğe de işaret edildi. Geri püskürtülen Ermeni saldırganlığı sonrasında, Azerbaycan ve Türk orduları arasında kapsamlı tatbikatlar düzenlediğini belirtilen haberde, Türkiye’nin yerli üretim İHA/SİHA’lar başta olmak üzere yeni savunma sistemleri, füzeler ve elektronik muharebe cihazları vermeyi taahhüt ettiği belirtildi. Türkiye’nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, “Türkiye’nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var” denildi.

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