​Suudilerden Suriye’ye asker takviyesi: ABD askerlerinin boşalttığı bölgeye yerleştiler ​

Suudi askerlerin Irak’taki Taci askeri üssünden tamamen çekilen ABD askeri konvoyu ile birlikte Suriye’nin Haseke şehrine geldiği belirtildi. Yerel kaynaklara göre Suudi askerler ABD’nin Şeddadi askeri üssüne konuşlandı. Suudi askerler daha önce de Haseke Valiliğindeki bazı Arap aşiretleriyle haberleşmek için Suriye’ye girmişlerdi. Halep ve Deyrizor’daki Suriyeli aşiretler, topraklarında herhangi bir yabancı varlığı reddettiklerini duyurmuşlardı. Geçen Kasım ayında Suriye Demokratik Güçleri’nden bir heyet, Riyad’ı ziyaret ederek askeri ve maddi destek istemişti.