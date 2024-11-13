Türkiye Azez’e şehir kurdu

Türkiye’nin öncülüğüyle Suriye’nin kuzeyindeki Azez’e inşa edilen bin 400 konut hak sahiplerine teslim ediliyor. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını kullanan Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 8 yıl geçti. Bölgeyi teröristlerden arındıran Türkiye, o zamandan bu yana Suriye’de ihya ve inşa çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda bölgeye hastaneler, okullar, yollar ve üniversiteler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Suriyelilerin “gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü” projesi kapsamında ülkelerine geri dönenler ve bölgede derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren insanlar, evlere yerleşmeye başlıyor.





 Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’nın talimatıyla askerler kampta yaşayan insanların taşınmasına yardım etti.

BİN 400 KONUT İNŞA EDİLDİ

Yapımına 2021 yılında İHH İnsani Yardım Vakfı, Qatar Charity (Katar Hayır Kurumu) iş birliğiyle terörden arındırılan Azez ilçesinde başlanan “El Emel (Umut) Kenti” yerleşim yerinin inşası tamamlandı. Azez’in doğusunda yer alan Tokli köyü çevresinde yapılan Umut Kenti’nde bin 400 konut inşa edildi. Konutların yanı sıra 2 bin öğrenci kapasiteli anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile ilk yardım sağlık hizmeti veren sağlık merkezi, çocuk parkı, futbol sahası, mesleki eğitim merkezi ve cami inşa edildi. 280 bin metrekarelik alana yapılan Umut Kenti’ndeki tüm konutlarla inşa edilen merkezlere, elektrik ve su verildi.





YUVALARINA KAVUŞTULAR

8 bin 600 kişi kapasiteli yerleşim yerinde hak sahibi olanların evleri teslim edilmeye başlandı. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’nın talimatıyla, 3'üncü Kolordu’ya bağlı Cephe Şamiye grubu kampta yaşayan insanları taşınma masraflarından kurtarmak için, askerlerini ve araçlarını seferber etti. Hak sahipleri, evlerine yerleştirildi.





BURASI SARAY

Azez’deki Bab’ul Selame Mülteci Kampı’nda imamlık yapan Mustafa Hacc, çekilen kura sonucu hak sahibi oldu. Yaşadığı mutluluğu anlatan Hacc, “Kışın dondurucu soğuk, yazın kavurucu sıcakların altında 10 yıldır Bab’ul Selame kampında yaşıyordum. Bugün Umut Kenti’ne taşındık ve 2+1 evler verildi bize. Burası bizim için saray gibi bir yer. Hizmet, pazar yeri, cami, yürüyüş yeri her şey var. 10 yıl sonra çadırdan kurtuluşun sevincini yaşıyoruz. Çocuklarımız artık çok mutlu. Burası adı gibi çocuklarıma umut oldu. Türk ve Katarlı kardeşlerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ

Yıllardır çadırda yaşadıktan sonra yeni bir eve sahip olan Ali El Hüseyin ise, “Yeni evlerde her türlü hizmet mevcut. Bize bu desteği sağlayan Türkiye ve Katar'a çok teşekkür ederiz. Türkiye, Suriye sahasında diğer yabancı ülkelerin uyguladığı sömürgeci düzenin aksine, insana değer vererek, Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütleri ve destekçilerinin tüm kara propaganda faaliyetlerine rağmen, bizim en çok güvendiğimiz ülkedir” dedi.











