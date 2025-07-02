Türkiye’nin 10 aylık fındık ihracatı 2,3 milyar doları buldu

Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 274 milyon 680 bin 172 dolar karşılığında 277 bin 138 ton fındık ihraç edildiği belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 258 bin 445 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 972 milyon 455 bin 447 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.