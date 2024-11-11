Türkmenler camiye sığındı

İsrail bir yandan Lübnan’da karada ağır kayıp verirken havadan ülkenin hemen hemen her yerini bombalıyor. Dün ülkenin kuzeyindeki Cubeyl (Biblos) kentine bağlı Almat köyünü hedef alan İsrail bombardımanında 7'si çocuk 23 sivil yaşamını yitirdi. Savaşın başından bu yana sık sık tahliye emirleri veren işgal ordusu geçtiğimiz hafta özellikle Türkmen nüfusuna da ev sahipliği yapan Lübnan’ın doğusundaki Baalbek’in boşaltılmasını istedi. 250 bin nüfuslu bölgeden 180 bin kişi göç etti. Baalbek’e İsrail tarafından savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlenirken, 9 Kasım’daki son saldırıda, çocukların da olduğu 20 sivil hayatını kaybetti, 14’ü de yaralandı. Ünlü Baalbek Antik Kenti'nde de tarihi miras alanındaki bazı kısımlar zarar gördü.





Baalbek Kalesi yakınlarında bulunan Osmanlı döneminden kalma el-Minşiyye binası da terör devleti İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında yerle bir oldu.

TÜRKMENLER ENDİŞELİ

Yaklaşık iki aydır verilen tahliye emirleri nedeniyle oradan oraya savrulan Baalbekli Türkmenler, bölgede tadilatı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan bir camiye sığındı. Lübnan Duris Türkmen Derneği Başkanı Ali Gorli, yaklaşık bin 500 Türkmen'in tehlikede olduğunu söyleyerek, “İsrail saldırıları geçtiğimiz gün evimin hemen arkasına gerçekleşti. Haftalardır evimize giremiyoruz. Hizbullah üyeleri bizi İsrail’den önce uyararak bölgeyi tahliye etmemizi istemişti. Türkiye her zaman olduğu gibi yine yardım ediyor. TİKA’nın tadilatını yaptırdığı camiye şu an 20 aile sığındı. Biz de yine TİKA’nın gönderdiği yardımları Türkmen ailelere dağıttık” dedi.





PASAPORT OLMADIĞI İÇİN GELEMİYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lübnan’dan gelecek Türkmenleri kabul edecekleri açıklamasını hatırlatan Gorli, “Gelmek isteyen çok insan var ama onlar Türk vatandaşı değiller ve Lübnan pasaportları yok. Pasaport çıkarmak Lübnan’da aylar sürüyor ve 200 dolar istiyorlar. Bu nedenle kimse ne yapacağını bilemiyor. Bu durum için pratik bir çözüm üretilmesini istiyorlar” diye konuştu. İsrail saldırıları nedeniyle bazı Türkmenlerin de yaralandığını ifade eden Ali Gorli, “Onlar da şu an tedavi görüyor. Çok şükür saldırılarda hayatını kaybeden bir Türkmen yok. Lübnan hükümetinin destek olabilecek bir gücü de yok” ifadelerini kullandı.





UNESCO ANTİK KENT İÇİN ALARMDA

Öte yandan, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak belirlenen Baalbek’te insanların yanısıra tarihi alanlar da tehdit altında. Öyle ki geçtiğimiz hafta bir İsrail saldırısında Osmanlı döneminden kalma Minşiye tarihi binası yerle bir edildi. İsrail'in geniş kapsamlı saldırıları "Dünyanın en görkemli tapınak şehri" kabul edilen Baalbek Antik Kenti'ni de hedef aldı. Geçmişi yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan tarihi Baalbek kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. UNESCO, saldırıların ardından 18 Kasım'da antik kentin risk alındaki kültürel miraslara uygulanan ‘Gelişmiş koruma’ statüsüne alınmasını görüşmek üzere acil toplantı yapacağını ilan etti.















