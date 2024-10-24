TUSAŞ’a saldıran kadın terörist HDP Hakkari merkez ilçe başkanı çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.