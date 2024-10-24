TUSAŞ’a saldıran kadın terörist HDP Hakkari merkez ilçe başkanı çıktı

TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda etkisiz hale getirilen kadın teröristin PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Hain saldırıyı düzenleyen terörist Alçiçek'in HDP Hakkari merkez ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı.
TUŞAS'a düzenlenen saldırıda etkisiz hale getirilen kadın teröristin PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğunu bildirildi.
HDP'nin ilçe başkanı
TUSAŞ'a yönelik yapılan hain saldırıda öldürülen kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Hakkari Merkez ilçe eş başkanlığı yaptığı ortaya çıktı.
Kimlikleri belli oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini açıkladı.
Yerlikaya, erkek teröristin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu. İkinci paylaşımda ise kadın teröristin kimliğini açıkladı. Kadın teröristin de PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.
Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atamaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Havalimanlarında alarm verildi
TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı sonrası Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi. Resmi karar güvenlik birimlerine iletildi. Havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Havalimanları, yolcuların en az üç saat önce terminale gelmesi için çağrı yaptı.