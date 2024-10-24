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Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı: Savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz

Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı: Savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz

11:3624/10/2024, Perşembe
AA
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TUSAŞ'a dün terör saldırısı düzenlenmişti.
TUSAŞ'a dün terör saldırısı düzenlenmişti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin (TUSAŞ)'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırıyı lanetledikleri vurgulandı.

"Milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin, hain terör saldırılarının üstesinden gelinmesinde en büyük güç olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."
#TUSAŞ
#Ankara
#Kahramankazan

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