TUSAŞ'a saldıran teröristin çantasındaki 'Z' harfi ne anlama geliyor?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

Eylemi gerçekleştiren üç teröristin PKK'lı oldukları ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerin, saldırı öncesinde bir kafede oturup plan yaptıkları belirlendi.

Erkek teröristin ayağa kalktığı sırada çantasında 'Z' sembolünün yer aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Teröristin sırt çantasında 'Z' harfi detayı

'Z' sembolü, yakın dönemde tüm dünya tarafından bilinen bir sembol haline gelmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında ordunun büyük bir bölümü tarafından askeri araçlara ve üniformalara işlenen Z harfi, birçok habere de konu olmuştu.

Rus askerleri ve Z işaretli askeri araçlar

PKK'nın Rus yapılanmasının kilit ismi yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldığı saatlerde gerçekleşen saldırıdan birkaç saat önce, terör örgütü PKK'nın Rusya yapılanmasının kilit ismi Barı Iusubov yakalanmıştı.

Hedef sadece Türkiye değil mi?

Yaşananlar, saldırının sadece Türkiye'yi hedef almadığı, örgütü aparat olarak kullanan güçlerin iki ülkeye verdiği bir mesaj olarak yorumlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, "Saldırının Rusya ziyaretine denk gelmesi tesadüf değil" açıklamasını yaptı.

Hatırlanacağı gibi; Türkiye, geride kalan gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik 'silah bırakın' çağrısını ana gündemi yapmıştı.

"Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın." çıkışı sonrası terör örgütünün ele başlarından Cemil Bayık, "Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Apo karar veremez." yanıtını vermişti.