TUSAŞ'a saldıran teröristin çantasındaki 'Z' harfi ne anlama geliyor?

TUSAŞ saldırısı faili teröristin silahlarını gizlediği sırt çantasında yer alan 'Z' sembolü dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldığı saatlerde gerçekleşen saldırıdan birkaç saat önce, terör örgütü PKK'nın Rusya yapılanmasının kilit ismi Barı Iusubov yakalanmıştı. Bilindiği gibi 'Z' işareti, Rus ordusunun sahada kullandığı sembollerinden biri. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, "Saldırının Rusya ziyaretine denk gelmesi tesadüf değil" açıklamasını yaptı. Yaşananlar, 'saldırının sadece Türkiye'yi hedef almadığı' olarak yorumlandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.
Eylemi gerçekleştiren üç teröristin PKK'lı oldukları ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerin, saldırı öncesinde bir kafede oturup plan yaptıkları belirlendi.
Erkek teröristin ayağa kalktığı sırada çantasında 'Z' sembolünün yer aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Teröristin sırt çantasında 'Z' harfi detayı
'Z' sembolü, yakın dönemde tüm dünya tarafından bilinen bir sembol haline gelmişti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında ordunun büyük bir bölümü tarafından askeri araçlara ve üniformalara işlenen Z harfi, birçok habere de konu olmuştu.
PKK'nın Rus yapılanmasının kilit ismi yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldığı saatlerde gerçekleşen saldırıdan birkaç saat önce, terör örgütü PKK'nın Rusya yapılanmasının kilit ismi Barı Iusubov yakalanmıştı.
Hedef sadece Türkiye değil mi?
Yaşananlar, saldırının sadece Türkiye'yi hedef almadığı, örgütü aparat olarak kullanan güçlerin iki ülkeye verdiği bir mesaj olarak yorumlandı.
Hatırlanacağı gibi; Türkiye, geride kalan gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik 'silah bırakın' çağrısını ana gündemi yapmıştı.
Örgütün siyasi kolu DEM Parti ise Bahçeli'nin çağrısına olumlu yanıt vermişti.