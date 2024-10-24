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TUSAŞ'a saldıran teröristin çantasındaki 'Z' harfi ne anlama geliyor?

TUSAŞ'a saldıran teröristin çantasındaki 'Z' harfi ne anlama geliyor?

Hüseyin Berk
00:2824/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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TUSAŞ'a saldıran terörist ve sırt çantasındaki 'Z' detayı
TUSAŞ'a saldıran terörist ve sırt çantasındaki 'Z' detayı

TUSAŞ saldırısı faili teröristin silahlarını gizlediği sırt çantasında yer alan 'Z' sembolü dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldığı saatlerde gerçekleşen saldırıdan birkaç saat önce, terör örgütü PKK'nın Rusya yapılanmasının kilit ismi Barı Iusubov yakalanmıştı. Bilindiği gibi 'Z' işareti, Rus ordusunun sahada kullandığı sembollerinden biri. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, "Saldırının Rusya ziyaretine denk gelmesi tesadüf değil" açıklamasını yaptı. Yaşananlar, 'saldırının sadece Türkiye'yi hedef almadığı' olarak yorumlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

Eylemi gerçekleştiren üç teröristin PKK'lı oldukları ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerin, saldırı öncesinde bir kafede oturup plan yaptıkları belirlendi.

Erkek teröristin ayağa kalktığı sırada çantasında 'Z' sembolünün yer aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Teröristin sırt çantasında 'Z' harfi detayı

'Z' sembolü, yakın dönemde tüm dünya tarafından bilinen bir sembol haline gelmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında ordunun büyük bir bölümü tarafından askeri araçlara ve üniformalara işlenen Z harfi, birçok habere de konu olmuştu.

Rus askerleri ve Z işaretli askeri araçlar

PKK'nın Rus yapılanmasının kilit ismi yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldığı saatlerde gerçekleşen saldırıdan birkaç saat önce, terör örgütü PKK'nın Rusya yapılanmasının kilit ismi Barı Iusubov yakalanmıştı.

Hedef sadece Türkiye değil mi?

Yaşananlar, saldırının sadece Türkiye'yi hedef almadığı, örgütü aparat olarak kullanan güçlerin iki ülkeye verdiği bir mesaj olarak yorumlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da,
"Saldırının Rusya ziyaretine denk gelmesi tesadüf değil"
açıklamasını yaptı.

Hatırlanacağı gibi; Türkiye, geride kalan gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik 'silah bırakın' çağrısını ana gündemi yapmıştı.

"Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın."
çıkışı sonrası terör örgütünün ele başlarından Cemil Bayık,
"Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Apo karar veremez."
yanıtını vermişti.

Örgütün siyasi kolu DEM Parti ise Bahçeli'nin çağrısına olumlu yanıt vermişti.

Demirtaş'tan Kandil'e rest Bahçeli'ye destek: Öcalan siyasetin önünü açarsa arkasındayız

HDP eski eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Hain saldırıyı kınayan Demirtaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'barış' açıklamalarına destek veren ifadeler kullandı. Demirtaş, PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın geçmişte söylediği, "Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Apo karar veremez." ifadelerine atıfta bulunarak Kandil'e de rest çekti. "Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız." ifadelerini kullanan Demirtaş, "Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

#TUSAŞ
#Terör Saldırısı
#Rusya
#Türkiye
#Numan Kurtulmuş
#PKK

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