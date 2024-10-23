Demirtaş'tan Kandil'e rest Bahçeli'ye destek: Öcalan siyasetin önünü açarsa arkasındayız

HDP eski eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Hain saldırıyı kınayan Demirtaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'barış' açıklamalarına destek veren ifadeler kullandı. Demirtaş, PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın geçmişte söylediği, "Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Apo karar veremez." ifadelerine atıfta bulunarak Kandil'e de rest çekti. "Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız." ifadelerini kullanan Demirtaş, "Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Demirtaş'tan Bahçeli'ye destek
X hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, Ankara'da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadığını belirtti.
Demirtaş'tan TUSAŞ saldırısına kınama
"Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.
Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız.
Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecegiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz."
Öcalan'ı işaret edip Kandil'e rest çekti
Yaptığı açıklama ile Bahçeli'nin 'barış' çağrısına destek veren Demirtaş, Kandil'e de rest çekmiş oldu.
Terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, "Pratiği yürüten biziz. Pratikten biz sorumluyuz. Önder Apo sorumlu değil. Önder Apo orada ne hareketi yürütebilir ne pratiği yürütebilir. Ne de bu konularda herhangi bir karar verebilir. Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Ne HDP karar verebilir ne de Apo. Öyle bir çağrı olsa da biz karar veririz. Çünkü o bizi ilgilendiriyor." ifadelerini kullanmış ve 'barış' görüşmelerinde tek muhatap alınacak tarafın kendileri olduğunu savunmuştu.