Demirtaş'tan Kandil'e rest Bahçeli'ye destek: Öcalan siyasetin önünü açarsa arkasındayız

Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecegiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz."

Terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, "Pratiği yürüten biziz. Pratikten biz sorumluyuz. Önder Apo sorumlu değil. Önder Apo orada ne hareketi yürütebilir ne pratiği yürütebilir. Ne de bu konularda herhangi bir karar verebilir. Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Ne HDP karar verebilir ne de Apo. Öyle bir çağrı olsa da biz karar veririz. Çünkü o bizi ilgilendiriyor." ifadelerini kullanmış ve 'barış' görüşmelerinde tek muhatap alınacak tarafın kendileri olduğunu savunmuştu.