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Demirtaş'tan Kandil'e rest Bahçeli'ye destek: Öcalan siyasetin önünü açarsa arkasındayız

Demirtaş'tan Kandil'e rest Bahçeli'ye destek: Öcalan siyasetin önünü açarsa arkasındayız

21:2423/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Selahattin Demirtaş - Devlet Bahçeli
Selahattin Demirtaş - Devlet Bahçeli

HDP eski eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Hain saldırıyı kınayan Demirtaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'barış' açıklamalarına destek veren ifadeler kullandı. Demirtaş, PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın geçmişte söylediği, "Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Apo karar veremez." ifadelerine atıfta bulunarak Kandil'e de rest çekti. "Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız." ifadelerini kullanan Demirtaş, "Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını belirterek
DEM Parti
'ye çağrıda bulunmuştu.
Bahçeli yaptığı açıklamada, "
Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum. Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.
" ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş'tan Bahçeli'ye destek

MHP liderinin bu çıkışına
HDP eski eş Başkanı Selahattin Demirtaş
'tan cevap geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, Ankara'da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Demirtaş, paylaşımında Bahçeli'nin
'barış'
açıklamalarına da değindi.
Barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini ifade eden Demirtaş, "
Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz.
" dedi.

Demirtaş'tan TUSAŞ saldırısına kınama

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.

Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız.

Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecegiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz."

Öcalan'ı işaret edip Kandil'e rest çekti

Yaptığı açıklama ile Bahçeli'nin 'barış' çağrısına destek veren Demirtaş, Kandil'e de rest çekmiş oldu.

Terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, "Pratiği yürüten biziz. Pratikten biz sorumluyuz. Önder Apo sorumlu değil. Önder Apo orada ne hareketi yürütebilir ne pratiği yürütebilir. Ne de bu konularda herhangi bir karar verebilir. Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Ne HDP karar verebilir ne de Apo. Öyle bir çağrı olsa da biz karar veririz. Çünkü o bizi ilgilendiriyor." ifadelerini kullanmış ve 'barış' görüşmelerinde tek muhatap alınacak tarafın kendileri olduğunu savunmuştu.


TUSAŞ’a terör saldırısı, şehit ve yaralılar var: Patlama ve çatışma anları kamerada

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisinde patlama ve silah sesleri duyulması sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama anı ve silah seslerinin duyulduğu ilk görüntüler kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." açıklamasını yaptı. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.

Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında beş şehit, biri ağır olmak üzere toplam 22 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. Öte yandan teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenildi.


#Devlet Bahçeli
#Selahattin Demirtaş
#TUSAŞ
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#DEM Parti

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