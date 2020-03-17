Gündem Üç anne daha evlat nöbetinde
DİYARBAKIR

Üç anne daha evlat nöbetinde

Diyarbakır HDP il binası önünde çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbetine 3 anne daha katıldı. Oğlu Bayram için Kocaeli’den gelen Hediye Kurt, kızı Keziban için Balıkesir’den gelen Tenzile Dönmez ve oğlu Halil İbrahim için Diyarbakır’a gelen Özlem Görmez’le birlikte aile sayısı 130’a çıktı. Evlat nöbeti 197 gündür sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özlem Görmez
Özlem Görmez

Çocukları HDP’liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 196 gün geride kaldı. 13 ailenin çocuklarına kavuşması, diğer anne-babaları da umutlandırdı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019’dan bu yana devam eden oturma eylemine dün 3 aile daha katıldı. Oğlu Bayram için Kocaeli’den gelen Hediye Kurt, kızı Keziban için Balıkesir’den gelen Tenzile Dönmez ve oğlu Halil İbrahim için Diyarbakır’a gelen Özlem Görmez’le birlikte çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin sayısı 130’a çıktı. Gözü yaşlı anneler çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunurken, Özlem Görmez “Bu eylem keşke 10 yıl önce başlasaydı. Dayanacak gücümüz kalmadı” dedi. Oturma eylemindeki diğer aileler de çocuklarına örgütten kaçıp teslim olmaları çağrısı yaptı.

PKK’dan kaçtı ailesine kavuştu

2014’ten bu yana PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ‘Delila Mardin’ kod adlı Zeynep Erkan, Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın 1 yıla yakın devam eden ikna çılışmaları sonucu teslim oldu. 6 yıl sonra ailesine kavuşan Erkan, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Kötü muamele, psikolojik ve fiziki şiddet gördüğünü söyleyen Erkan, PKK’dan kurtulmak isteyen birçok örgüt mensubu bulunduğunu ancak infaz edilecekleri korkusuyla kaçamadıklarını kaydetti. Zeynep Erkan, “Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülse kardır” dedi. Erkan’ın dışında dün PKK/YPG’li 2 terörist daha teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin Şırnak/Silopi’deki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

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