Uçağın enkazı Türkiye’ye getirilecek

04:0016/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
C-130 uçağına ait enkazın tek bir noktaya toplandığı öğrenildi.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağına ön rapor süreci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda kesintisiz şekilde devam ediyor.

TSK’ya bağlı kaza kırım ekibi düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerine devam ediyor. Enkazın tek bir noktaya toplandığı öğrenildi. Toplanan enkaz uçak ve TIR'larla Türkiye’ye taşınacak. Öte yandan enkaz Kayseri ya da Ankara’da detaylı teknik incelemelere tabi tutulacak. Kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirmelerin ise henüz tamamlanmadığı ifade ediliyor.

TÜM BULGULAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Sahadaki ekiplerin paylaştığı ilk bilgilere göre, düşen C-130’un çarpma etkisiyle üç ayrı parçaya ayrıldığı tespit edildi. Bu durumun, yapılacak teknik analizlerin daha hassas şekilde yürütülmesini zorunlu kıldığı vurgulanıyor. Tüm bulguların tek tek değerlendirilmesinden dolayı ön raporun iki haftaya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Karakutu inceleniyor

  • Uçağın karakutusu ise geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirilmişti. Karakutu üzerindeki çalışmalar hızla ilerliyor. Öte yandan uçaklarda iki ayrı karakutu bulunuyor. Bunlardan birinin pilotların tüm konuşmalarını ve uçak içindeki olası anormal sesleri kaydeden CVR, diğerinin ise irtifa, hız, dönüş açısı ve motor değerleri gibi tüm uçuş verilerini toplayan FDR olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre bir kazada karakutulara ulaşılması, uçağın parçalanma anına dair hem ses hem de teknik verilerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu nedenle, elde edilecek kayıtların kapsamlı analizinin kazanın nedenini büyük ölçüde aydınlatması bekleniyor.


