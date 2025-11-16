Uçağın enkazı Türkiye’ye getirilecek

Uçağın karakutusu ise geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirilmişti. Karakutu üzerindeki çalışmalar hızla ilerliyor. Öte yandan uçaklarda iki ayrı karakutu bulunuyor. Bunlardan birinin pilotların tüm konuşmalarını ve uçak içindeki olası anormal sesleri kaydeden CVR, diğerinin ise irtifa, hız, dönüş açısı ve motor değerleri gibi tüm uçuş verilerini toplayan FDR olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre bir kazada karakutulara ulaşılması, uçağın parçalanma anına dair hem ses hem de teknik verilerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu nedenle, elde edilecek kayıtların kapsamlı analizinin kazanın nedenini büyük ölçüde aydınlatması bekleniyor.