Gürcistan'daki uçak kazasında şehit düşen pilot Uslu ile ilgili kahreden detay: 4 ay sonra baba olacaktı

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit düşen pilot Uslu ile ilgili kahreden detay: 4 ay sonra baba olacaktı

Şehit Hava Pilot Serdar Uslu
Şehit Hava Pilot Serdar Uslu

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Bursalı Hava Pilot Serdar Uslu’nun baba olma hayali yarım kaldı. Uslu’nun eşi, kazadan sadece dört ay sonra doğacak ilk çocuklarını bekliyordu.

Azerbaycan
'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içerisinde düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Pilot Serdar Uslu şehit oldu. Uslu'nun şehadet haberi, Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı.


Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi. Askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.



Şehit pilot uslu 4 ay sonra baba olacaktı


Şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu Şehit Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.




