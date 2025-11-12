Yeni Şafak
Ocaklara şehit acısı düştü

04:0012/11/2025, Çarşamba
Oğlu Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın şehadet haberini alan baba Osman Kuran gözyaşlarına boğuldu.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan Mehmetçiklerin evlerinde yas var.

Şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın şehadet haberi, Muğla’nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Askeri erkan tarafından Kuran’ın şehadet haberi ailesine verilirken, oğlunun şehit haberini alan baba Osman Kuran gözyaşlarını boğuldu.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın (53) şehadet haberi ise Karabük’teki ailesini yasa boğdu. Özcan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Şehit acısının düştüğü illerden birisi de Bilecik oldu. Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) ailesi şehadet haberini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’den aldı.

Şehitlerin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın acı haberi de Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine ulaştı. Askeri yetkililerden, oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın ise Eskişehirli olduğu öğrenildi. Şehit Hava Astsubay İlker Aykut Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki ailesi, Pilot Yarbay Gökhan Kormaz’ın İstanbul Büyükçekmece’deki yakınları acı haberle yıkıldı.



