Ocaklara şehit acısı düştü

Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın (53) şehadet haberi ise Karabük’teki ailesini yasa boğdu. Özcan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Şehit acısının düştüğü illerden birisi de Bilecik oldu. Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) ailesi şehadet haberini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’den aldı.