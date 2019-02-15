Ucube yıkıldı

İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı tepkilere neden olmuştu.

Türkiye’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki Göreme’de, geçen ay başlayan otel inşaatı, peribacalarının yanı başında olması nedeniyle tepkilere neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı da, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda inşaat hakkında yıkım kararı alındığını ve yıkıma başlandığını açıkladı.

TAVİZ VERİLMEYECEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir’in Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına ilişkin haberlerin basına yansımasının ardından, inşaatın dün durdurulduğu hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür ve medeniyetler beşiği Türkiye’nin zenginliklerini korumak için derin hassasiyet ve tavizsiz tutum gösterdiği belirtilen açıklamada, bu tutumun Kültür ve Turizm Bakanlığınca sarsılmaz bir ilke olarak kabul edildiği vurgulandı.

KAÇAK YAPILARLA SAVAŞ

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bakanlığımızın peri bacalarının bulunduğu bölgede, kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemeler yapılacak ve tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararlar aynı hızla alınarak uygulamaya koyulacaktır.” Bakanlığın açıklaması sonrası İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından otelin yıkımına başlandı.