Albayrak Medya öncülüğünde 'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi': Bakan Uraloğlu 'İnternet 10 kat hızlanacak' diyerek duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve alanında uzman isimler, Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılını ele aldı.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve seçkin davetlilerin katıldığı Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.
Nuri Albayrak'tan Bakan Uraloğlu'na hediye takdimi
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, özel oturum sonrası sahneye davet edildi. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Albayrak, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu projelerimiz devam edecektir. Gerek Bakanlığımızın katkıları gerekse medyamızın iletişim noktasındaki katkıları devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Özel oturumda kritik mesajlar
TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu moderatörlüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yenişafak Yazarı Nedret Ersanel ile Yenişafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in katılımıyla Zirvenin özel oturumu başladı.
"Biz Kuzey Marmara Otoyolu'nu 2016 yılında açarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağladık. Gezi Olayları'nın bir parçası da o köprünün, o otoyolun yapılmamasını talepti. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 150 bin araç kullanıyor.
Kalkınma Yolu ülkemizi stratejik olarak da güçlendirecek
Suriye'yi de bağlamayı düşünüyoruz
İBB'ye ait bizde onay bekleyen bir proje yok
Türkiye 5G'ye geçiyor
Sosyal medya kısıtlamaları
Artık istediklerimizi yaptırabiliyoruz
Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi geliyor
Gelecek 100 yıl masaya yatırılıyor
Gündemde 4 başlık var
Canlı olarak yayınlanıyor
Zirvede Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı değerlendirilirken, Türkiye’nin yerli ve milli stratejileri de masaya yatırılıyor. Zirve, TVNET ve Yeni Şafak YouTube hesabından gerçekleşecek ortak yayının yanı sıra, Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanıyor.