Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Uludağ’da mahsur kalan vatandaşın yardımına AFAD ve JAK ekipleri yetişti

Uludağ’da mahsur kalan vatandaşın yardımına AFAD ve JAK ekipleri yetişti

07:2828/09/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Mahsur kalan vatandaş
Mahsur kalan vatandaş

Bursa Uludağ Milli Parkı’nda yürüyüş yaparken hava karardıktan sonra mahsur kalan 35 yaşındaki Ö.F., AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 19.43 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.F. isimli şahıs, Sarıalan mevkiinden Zeyniler Mahallesi’ne doğru yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte yönünü kaybeden şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bulunduğu yerden ilerleyemediğini belirten vatandaş için bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yapılan arama çalışması sonucu şahsı bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde tahliye etti. Olay yerinde hazır bulunan UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan vatandaşın herhangi bir sağlık problemi olmadığı bildirildi.


AFAD ekipleri, başarılı operasyonun ardından kuruma dönüş yaptı.


#Bursa
#Uludağ
#AFAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...