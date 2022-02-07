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EĞİTİM

Ulusal Staj Programı'nın 2022 başvuruları açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla kamu kurumları ve özel sektörün katılımıyla yürütülen Ulusal Staj Programı için 2022 başvuruları başladı. Türkiye’nin bölgesel ve küresel liderliği için kilit rol oynayan gençlerin istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi ve staj imkanlarına erişimlerinin fırsat eşitliği temelinde sağlanmasını hedefleyen program Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterildi.

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Haber Merkezi DHA
Ulusal Staj Programı başvurusu nasıl yapılır? Kariyer kapısı başvuru şartları neler? (Staj başvurusu)
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ofisin koordinasyonuyla kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile 2020'den bu yana sürdürülen ve kapsamı genişletilerek, 'Ulusal Staj Programı' olarak değiştirilen programa 2020 yılında, 135 binin üzerinde genç başvuru yaptı, 90 binin üzerinde gencin staj teklifi gönderildi.

  • Programa; ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine Türkiye’de devam eden gençlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor.

Staj yapacaklar staj yerlerini kendi seçiyorlar

  • Ulusal Staj Program'ına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform 'Kariyer Kapısı' üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenimine devam eden tüm gençler başvurularını tek tıkla yapabiliyor.

Ulusal Staj Programı’nda değerlemeler, anlık performansı ölçen sınavlar yerine, öğrencilerin yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak yapılıyor ve her bir öğrenci için hesaplanan yeterlilik puanları profillerine ekleniyor.

Adayların profili, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim sağlayabileceği ‘stajyer havuzuna aktarılıyor. Ayrıca öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin isimleri ve cinsiyet bilgilerine de yer verilmiyor.

  • İşverenler; adayların kişisel bilgilerini görmeden staj tekliflerini sunuyor ve böylece gençler, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek ‘seçilmeyi bekleyen’ değil ‘staj yapacağı kurumu seçen’ yetenekler haline geliyor.

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