Uluslararası Zati Eşya Taşımacılığı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

bir ülkeden başka bir ülkeye hareket eden diplomatik ve konsolosluk misyonları tarafından kullanılan eşyaların taşınmasıdır Bu taşımacılık çoğu zaman diğer ticari taşımacılık türlerinden farklıdır çünkü zati eşyaların doğası gereği özel bir koruma gerektirirler Zati eşyalar genellikle diplomatik ve konsolosluk misyonları tarafından kullanılan ofis eşyaları resmi belgeler sanat eserleri arşiv malzemeleri ve bazen de özel olarak tasarlanmış araçlardır Bu eşyaların taşınması çok özel bir dikkat gerektirir ve çoğu zaman özel izinler ve belgeler gerektirir Uluslararası zati eşya taşımacılığı ülkeler arasında gerçekleştirilen diplomatik ilişkilerin bir parçasıdır Bu taşımacılık uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde düzenlenir ve ülkeler arasında yapılan antlaşmalara uygun olarak gerçekleştirilir