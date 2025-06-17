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Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi

14:2117/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
DHA
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Ümit Özdağ için tahliye kararı
Ümit Özdağ için tahliye kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi ve tahliyesine karar verdi.

7 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile yargılanıyordu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktığı duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.


Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.


Savcılık esasa ilişkin mütalaasında Ümit Özdağ hakkında 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi

Mahkeme, verilen aranın ardından Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi ve tahliyesine karar verdi.


Mütalaadan

Geçen celse Savcılık Özdağ’ın 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Bu celsede Özdağ’ın 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.


İddianameden

Hazırlanan iddianamede Özdağ hakkında, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.



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