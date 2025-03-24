Ünlü yönetmen İlker Canikligil AK Partililerin annesine küfür etti

CHP'nin gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Adayı seçimlerinde oy kullanan yönetmen ve YouTuber İlker Canikligil, seçime dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı. Kendisinin hangi adaya oy verdiğini merak eden bazı AK Parti seçmenlerinin yönelttiği sorulara Canikligil, sosyal medya hesabından küfürlü bir cevap verdi.