Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ünlülerin terzisinin dramı Bilsem böyle sigara içmezdim
ADANA

Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim

Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim

İstanbul’da uzun yıllar ünlü sinema sanatçılarının da terziliğini yapan ancak sigara içmekten dolayı ‘Buerger’ hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, Adana’da oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor. Yanar, “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.” dedi.

Haber Merkezi İHA
67 yaşındaki Sefer Yanar
67 yaşındaki Sefer Yanar

67 yaşındaki Sefer Yanar, İstanbul’da uzun yıllar terzilik yaparak 5 çocuğunu büyüttü. Ünlü sinema sanatçıları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve birçok iş adamına elbise diken Yanar, 2002 yılında memleketi Adana’ya gelip burada terziliğe devam etti. Yanar, oğlu Orhan’ı da yanında terzi olarak yetiştirdi.

Ailevi sorunlar yaşayan Yanar, eşini kaybettikten sonra oğlu Orhan hariç diğer 4 çocuğu babasıyla ilgilenmedi. Günde 2-3 paket sigara içen Yanar, yaklaşık 5 sene önce kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Sefer Yanar’a ‘Buerger’ hastalığı teşhisi konuldu ve sağ bacağı ameliyatla kesildi. Terziliği bırakmak zorunda kalıp 740 TL engelli maaşı alıp protez bacakla oğlu Orhan’ın yanında hayatını idame ettiren yaşlı adamın 2016 yılında akülü tekerlekli sandalyesi ve protez bacağı çalındı.

Yaşlı adam, gözyaşları içerisinde akülü araba ve yardım istiyor.

İmkansızlıklar nedeniyle yeniden akülü sandalye ve protez bacak alamayan yaşlı adam perişan oldu.

2 odalı evde durumu daha da kötüleşen Sefer Yanar’ın geçen 23 Mayıs tarihinde sol bacağı da ameliyatla kesildi. Babasına baktığı için işini bırakan oğlunun yardımı olmadan yatakta bile dönemeyen yaşlı adamın şimdi tek isteği akülü tekerlekli sandalye ve 6 ay önce ikamet değişikliği nedeniyle kesilen engelli maaşının yeniden bağlanması.

Yanar, oğlu Orhan’ı da yanında terzi olarak yetiştirdi.

“Çok zorlanıyorum”

Çok sigara içmekten bu duruma düştüğünü söyleyen Sefer Yanar, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “İlk ‘Buerger’ hastalığını kendimde duydum. Bugüne kadar hiçbir doktor bana bunu içme, bırak dememişti. Kaç tane ameliyat geçirmeme rağmen bilgilendiren olmadı. Damarlarım tıkandı ve kangren oldu bacaklarım. Kesildi işte. Erken davrandık biz yoksa kollarım da gidebilirdi. Çok zorlanıyorum.”

67 yaşındaki Sefer Yanar

Ünlü isimlerin terziliğini yaptığını söyleyen ancak şu anda yataktan bile çıkamayan Yanar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.”

Yanar, oğlu Orhan’ı da yanında terzi olarak yetiştirdi.

“24 saatimi bu yatakta geçiriyorum”

İnsanların yardımıyla hayatlarını idame ettirdiklerini belirten yaşlı adam, “Sizin gibi insanların yardımlarıyla geçiniyorum. Yardım istiyorum. 24 saatimi bu yatakta geçiriyorum. Akülü arabam olmadığı için dışarıya çıkamıyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Orhan Yanar ise maddi imkansızlıklar yüzünden bazı zamanlar dilendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

  • “7 gün 24 saat yanındayım. Çevreden 5-10 lira para bulursam simit ayran alarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kıyafetimiz bile yok. Alamıyoruz. Şubat ayından bu yana maaş alamıyor. Kendisi bir süre Kozan’da kaldı oradan getirdim ikametgah değişti o nedenle alamıyoruz. Tek bacaktan yüzde 90 engelli raporu var. İkinci kesilen bacağı için daha engelli raporunu almadık. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum babamın. Bahçede yıkıyorum onu. Akülü bir arabaya, maddi yardım ve ev eşyasına ihtiyacımız var.”

Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim
FOTOĞRAF 8
Title
67 yaşındaki Sefer Yanar, İstanbul’da uzun yıllar terzilik yaparak 5 çocuğunu büyüttü. Ünlü sinema sanatçıları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve birçok iş adamına elbise diken Yanar, 2002 yılında memleketi Adana’ya gelip burada terziliğe devam etti. Yanar, oğlu Orhan’ı da yanında terzi olarak yetiştirdi.
Title
Ailevi sorunlar yaşayan Yanar, eşini kaybettikten sonra oğlu Orhan hariç diğer 4 çocuğu babasıyla ilgilenmedi. Günde 2-3 paket sigara içen Yanar, yaklaşık 5 sene önce kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı.
Title
Sefer Yanar’a ‘Buerger’ hastalığı teşhisi konuldu ve sağ bacağı ameliyatla kesildi. Terziliği bırakmak zorunda kalıp 740 TL engelli maaşı alıp protez bacakla oğlu Orhan’ın yanında hayatını idame ettiren yaşlı adamın 2016 yılında akülü tekerlekli sandalyesi ve protez bacağı çalındı.
Title
İmkansızlıklar nedeniyle yeniden akülü sandalye ve protez bacak alamayan yaşlı adam perişan oldu.
Title
2 odalı evde durumu daha da kötüleşen Sefer Yanar’ın geçen 23 Mayıs tarihinde sol bacağı da ameliyatla kesildi. Babasına baktığı için işini bırakan oğlunun yardımı olmadan yatakta bile dönemeyen yaşlı adamın şimdi tek isteği akülü tekerlekli sandalye ve 6 ay önce ikamet değişikliği nedeniyle kesilen engelli maaşının yeniden bağlanması.
Title
Çok sigara içmekten bu duruma düştüğünü söyleyen Sefer Yanar, şu şekilde açıklamada bulundu: “İlk ‘Buerger’ hastalığını kendimde duydum. Bugüne kadar hiçbir doktor bana bunu içme, bırak dememişti. Kaç tane ameliyat geçirmeme rağmen bilgilendiren olmadı. Damarlarım tıkandı ve kangren oldu bacaklarım. Kesildi işte. Erken davrandık biz yoksa kollarım da gidebilirdi. Çok zorlanıyorum.”
Title
Ünlü isimlerin terziliğini yaptığını söyleyen ancak şu anda yataktan bile çıkamayan Yanar, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.”
Title
İnsanların yardımıyla hayatlarını idame ettirdiklerini belirten yaşlı adam, “Sizin gibi insanların yardımlarıyla geçiniyorum. Yardım istiyorum. 24 saatimi bu yatakta geçiriyorum. Akülü arabam olmadığı için dışarıya çıkamıyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Orhan Yanar ise maddi imkansızlıklar yüzünden bazı zamanlar dilendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: “7 gün 24 saat yanındayım. Çevreden 5-10 lira para bulursam simit ayran alarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kıyafetimiz bile yok. Alamıyoruz. Şubat ayından bu yana maaş alamıyor. Kendisi bir süre Kozan’da kaldı oradan getirdim ikametgah değişti o nedenle alamıyoruz. Tek bacaktan yüzde 90 engelli raporu var. İkinci kesilen bacağı için daha engelli raporunu almadık. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum babamın. Bahçede yıkıyorum onu. Akülü bir arabaya, maddi yardım ve ev eşyasına ihtiyacımız var.” ​
Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim
İstanbul'da uzun yıllar ünlü sinema sanatçılarının da terziliğini yapan ancak sigara içmekten dolayı 'Buerger' hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, Adana'da oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor. Yanar, “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.” dedi.
Abone Ol Google News
Vatiyyadaki saldırının izleri

Vatiyya'daki saldırının izleri

Saldırıyı düzenleyen savaş uçaklarının kimliği ortaya çıkabilir.
Yüzde 230 arttı

Yüzde 230 arttı

İşte Türkiye'den en fazla ihracat yapılan ülkeler.
Sakaryada bir patlama daha

Sakarya'da bir patlama daha

Vali Kaldırım: 3 şehidimiz, 6 yaralımız var.

​Rakamlara rağmen ilandakilerin yüzde 71'i satıldı.

Sultan İbrahim, gerçekten de deli bir padişah mıydı?

Vatandaş faturada tarifesini değiştirebilecek.

​Bakan Selçuk cevapladı: Şartlar elverişli olursa evet ancak olmazsa...
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti

​Çin'den geldi, attığı gollerle Süper Lig'i salladı.

​Havada arızalanan helikopteri içindeki askerlerle birlikte dağlık alanda sağ salim yere indirdi.
SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

​TCG Anadolu projesinde gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.

​MEB'den lise son sınıf öğrencilerine müjde.

Özel harekat polisleri tek tek baskın düzenledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır. Bir süre daha açmama yönünde tavsiye verilirse uzaktan eğitime hazırız. Seyreltilmiş bir model denemeye de hazırız" diye konuştu.
Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
Gündem

Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi sayesinde çözülmeler sürüyor. Mardin’inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine başlayan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, 9 ay önce kaçırılan oğlu Ramazan’la gözyaşları içinde kucaklaştı. Evladına kavuşan ailelerin sayısı 14'e yükseldi.
Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim
Gündem

Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim

İstanbul’da uzun yıllar ünlü sinema sanatçılarının da terziliğini yapan ancak sigara içmekten dolayı ‘Buerger’ hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, Adana’da oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor. Yanar, “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.