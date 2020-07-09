Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim

67 yaşındaki Sefer Yanar, İstanbul’da uzun yıllar terzilik yaparak 5 çocuğunu büyüttü. Ünlü sinema sanatçıları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve birçok iş adamına elbise diken Yanar, 2002 yılında memleketi Adana’ya gelip burada terziliğe devam etti. Yanar, oğlu Orhan’ı da yanında terzi olarak yetiştirdi.

Ailevi sorunlar yaşayan Yanar, eşini kaybettikten sonra oğlu Orhan hariç diğer 4 çocuğu babasıyla ilgilenmedi. Günde 2-3 paket sigara içen Yanar, yaklaşık 5 sene önce kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Sefer Yanar’a ‘Buerger’ hastalığı teşhisi konuldu ve sağ bacağı ameliyatla kesildi. Terziliği bırakmak zorunda kalıp 740 TL engelli maaşı alıp protez bacakla oğlu Orhan’ın yanında hayatını idame ettiren yaşlı adamın 2016 yılında akülü tekerlekli sandalyesi ve protez bacağı çalındı.

Yaşlı adam, gözyaşları içerisinde akülü araba ve yardım istiyor.

İmkansızlıklar nedeniyle yeniden akülü sandalye ve protez bacak alamayan yaşlı adam perişan oldu.

2 odalı evde durumu daha da kötüleşen Sefer Yanar’ın geçen 23 Mayıs tarihinde sol bacağı da ameliyatla kesildi. Babasına baktığı için işini bırakan oğlunun yardımı olmadan yatakta bile dönemeyen yaşlı adamın şimdi tek isteği akülü tekerlekli sandalye ve 6 ay önce ikamet değişikliği nedeniyle kesilen engelli maaşının yeniden bağlanması.

Yanar, oğlu Orhan’ı da yanında terzi olarak yetiştirdi.

“Çok zorlanıyorum”

Çok sigara içmekten bu duruma düştüğünü söyleyen Sefer Yanar, şu şekilde açıklamada bulundu:

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“İlk ‘Buerger’ hastalığını kendimde duydum. Bugüne kadar hiçbir doktor bana bunu içme, bırak dememişti. Kaç tane ameliyat geçirmeme rağmen bilgilendiren olmadı. Damarlarım tıkandı ve kangren oldu bacaklarım. Kesildi işte. Erken davrandık biz yoksa kollarım da gidebilirdi. Çok zorlanıyorum.”

67 yaşındaki Sefer Yanar

Ünlü isimlerin terziliğini yaptığını söyleyen ancak şu anda yataktan bile çıkamayan Yanar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.”

Yanar, oğlu Orhan’ı da yanında terzi olarak yetiştirdi.

“24 saatimi bu yatakta geçiriyorum”

İnsanların yardımıyla hayatlarını idame ettirdiklerini belirten yaşlı adam, “Sizin gibi insanların yardımlarıyla geçiniyorum. Yardım istiyorum. 24 saatimi bu yatakta geçiriyorum. Akülü arabam olmadığı için dışarıya çıkamıyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Orhan Yanar ise maddi imkansızlıklar yüzünden bazı zamanlar dilendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“7 gün 24 saat yanındayım. Çevreden 5-10 lira para bulursam simit ayran alarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kıyafetimiz bile yok. Alamıyoruz. Şubat ayından bu yana maaş alamıyor. Kendisi bir süre Kozan’da kaldı oradan getirdim ikametgah değişti o nedenle alamıyoruz. Tek bacaktan yüzde 90 engelli raporu var. İkinci kesilen bacağı için daha engelli raporunu almadık. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum babamın. Bahçede yıkıyorum onu. Akülü bir arabaya, maddi yardım ve ev eşyasına ihtiyacımız var.”