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Uyuşturucu operasyonunda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi'ndeki eve, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Evdeki 6 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi.
Ele geçirilen otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Çekirge Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekipler, istihbarat ve fiziki takip çalışmalarının ardından dün akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 1 antika tabanca, çok sayıda dolu fişek, cop, çakar lamba ile 5 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu için kullanılan bazı düzenekler ele geçirildi.

Evde detaylı arama yapan ekipler, yatak odasındaki dolaba gizlenen, otomobil anahtarı görünümlü hassas teraziyi de buldu. Evdeki F.A., Ö.A., A.B., Ö.M., B.D. ile A.Y. ise gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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