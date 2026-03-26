Uyuşturucudan gözaltı: Kan ve saç örneği alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan Hande Erçel ile Kaan Mellart için yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bindirildikleri otobüslerle Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, daha sonra emniyete geri götürüldü.

İş adamı Hakan Sabancı

GARİPOĞLU’NUN PARTİSİNE KATILMIŞLAR

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, gözaltına alınan bazı isimlerin, uyuşturucu soruştumasında yer alan Kasım Garipoğlu’nun düzenlediği partilere katıldığı belirlendi. 26 Şubat’ta ifade veren Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, Garipoğlu’nun partisine katılan isimleri tek tek anlatmıştı. Akçay, o isimleri şöyle sıraladı: “Mahmut Uğur Ziylan, Merve Taşkın, Yusuf Tekin, Leyla Koray, Mert Ayaydın, Zeynep Alkan, Yavuz Cansız, Aras Bulut İynemli, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Caner Karaloğlu, Saffet Ulusoy, Yasemin İkbal, Cengiz Atasoy, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Cihan Şensözlü, Aslışah Alkoçlar, Yağmur Ünal, Ayşe Hatun Önal, Deniz Akkaya, Ebru Şallı, Aykut Erçetin, İsmail Berdan, Can Güleç, Pınar Hacıraifoğlu, Özge Ulusoy, Atilla Aydın.”



